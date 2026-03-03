Lärare i Hem- och konsumentkunskap
2026-03-03
Igelsta grundskola kännetecknas av ett trivsamt och välkomnande arbetsklimat. Idag är vi är ca 500 elever från förskoleklass till årskurs 9, och ca 65 medarbetare, skolan växer i takt med att området runt oss expanderar. Vi har fina lokaler, en härlig utemiljö och nära till naturen. Vi bygger upp vår verksamhet och du får vara med och påverka hur undervisningen ska se ut på skolan. I rollen som lärare kommer du planera, utvärdera och utveckla din undervisning med dina kollegor i arbetslaget som stöd. Skolan har ett tydligt ledarskap och engagerade lärare där kunskap och lusten att lära alltid är i centrum. Vi har väl fungerande arbetslag och vi arbetar för att alla lärare ska uppleva arbetsglädje. Ett aktivt elevhälsoteam finns på skolan och det inkluderar kurator, skolsköterska, syv, speciallärare, biträdande rektorer samt rektor.
Våra klassrum är inbjudande och kreativa lärmiljöer. Slöjd- bild-och musiksalar och ett fantastiskt bibliotek lockar till nyfikenhet, läslust och kreativitet.
Vi söker en lärare i hem- och konsumentkunskap deltidsjänst ca 80% både på mellanstadiet och högstadiet. Du tillhör arbetslaget 7-9, som du träffar dagligen och har gemensamma möten tillsammans varje vecka.. Du blir en nyckelperson för våra glada och nyfikna elever på mellan och högstadiet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning
Vem är du?
Du är en tydlig ledare som har förmågan att skapa studiero i klassrummet och en anpassad lärmiljö för alla.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Vi söker dig som är legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap.Dina personliga egenskaper
• Du bör vara undervisningsskicklig och ha en förmåga att skapa goda relationer med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Administrativ chef
Lotta Renberg lotta.renberg@skolasodertalje.se Jobbnummer
9774809