Lärare i Hem- och konsumentkunskap 25%
2026-02-03
Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
Vill du arbeta i en lugn miljö med få elever och en tydlig pedagogisk vision som prioriterar trivsel och god lärmiljö?
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av TEACCH-pedagogiken och elever med NPF.
tycker det är riktigt roligt att arbeta med barn/ungdomar!
har lärarlegitimation med behörighet i hem- och konsumentkunskap åk 6-9
har goda ämneskunskaper och en flexibel pedagogik
intresse, kunskap och erfarenhet kring skolans elevgrupp
erfarenhet att skapa strukturerade, förutsägbara och visuellt tydliggjorda undervisningssituationer
erfarenhet av att arbeta med bildstöd och visuell undervisning
har ett ödmjukt förhållningssätt
har värme och engagemang
trivs att arbeta i team
har förmåga att skapa goda lärmiljöer och bygga goda relationer
tycker att det är viktigt med visuell undervisning
tycker om att reflektera och diskutera kring lärandet
tycker om att arbeta ämnesövergripande
är lösningsinriktad
Som hem- och konsumentkunskapslärare på Ingridskolan kommer du att ansvara för små klasser. Du kommer ansvara för och leda dem i deras skolarbete med hjälp av elevassistenter som arbetar i de olika klasserna. Du behöver vara flexibel och kunna individanpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar.
Vi söker en medarbetare som har stort intresse för specialpedagogik och erfarenhet/utbildning inom skolans elevgrupp (NPF / autism /ADHD / dyslexi / språkstörning etc.).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Viktiga egenskaper är att du är trygg i lärarrollen och är beredd att ta ansvar för elevens utveckling mot målen i ett helhetsperspektiv. Vi ser till varje elevs unika styrkor, situation och behov. Det kräver att vi är extra lyhörda och flexibla i vårt arbets- och förhållningssätt.
Ingridskolans vision: "Lugn och ro, flexibilitet och trygghet för en välfungerande skolgång"
Information om skolan
Ingridskolan är en liten grund- och gymnasieskola främst anpassad för elever med ASD (autism spektrum disorder) men är öppen för alla. Skolan är belägen i Bergshamra, Solna.
Skolan arbetar utifrån TEACCH-pedagogiken där varje grupp/klass har en lärare och en till två elevassistenter.
Ingridskolan är en arbetsplats med goda möjligheter till pedagogiska utmaningar och utveckling med syfte att skapa goda lär- och fritidsmiljöer för barn och ungdomar inom ASD. För att möjliggöra detta får personalen kontinuerlig handledning samt fortbildning inom ASD.
Ingridskolan erbjuder en skolmiljö som präglas av lugn och ro där du får stor frihet och tid till att arbeta individuellt med varje elevs olika förutsättningar.
Om anställningsvillkoren
25% tjänst förlagt på en dag i veckan kl 8.00-15.00
Ferietjänst med tillträde 5 augusti 2026
Varmt välkommen att söka tjänsten genom att mejla ditt Cv samt ett personligt brev till rekrytering@ingridskolan.se
Skriv lärare i hem-och konsumentkunskap ämesraden.
