Lärare i Hem och Konsumentkunskap
Mullsjö kommun / Grundskollärarjobb / Mullsjö
2026-04-30
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun i Mullsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.
Gunnarsborskolan i Mullsjö är en skola där trygghet, kunskap och gemenskap står i centrum. Skolan präglas av en nära och familjär atmosfär där varje elev blir sedd och bemött utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Med fokus på både kunskapsutveckling och social fostran skapas en miljö där eleverna kan växa, utvecklas och känna lust att lära.
Undervisningen på Gunnarsborskolan kännetecknas av tydlig struktur, höga förväntningar och ett medvetet arbete för att skapa studiero och delaktighet. Skolan arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och strävar efter att ge eleverna goda förutsättningar att bli ansvarstagande, självsäkra och nyfikna individer. Samarbetet mellan elever, personal och vårdnadshavare är en viktig del av skolans arbete.
Personalen på Gunnarsborskolan är skolans största styrka. Här arbetar engagerade, erfarna och kompetenta medarbetare som tillsammans tar ansvar för elevernas lärande och välmående. Med ett stort hjärta för uppdraget och ett professionellt förhållningssätt möter personalen varje elev med respekt, omtanke och tydlighet.
Genom nära samarbete inom arbetslagen och ett kontinuerligt utvecklingsarbete säkerställs en likvärdig och kvalitativ undervisning. Personalens engagemang märks i vardagen - i relationerna till eleverna, i pedagogiska diskussioner och i viljan att ständigt utveckla undervisningen för att möta elevernas behov på bästa sätt.
1 plats(er). Publiceringsdatum 2026-04-30

Arbetsuppgifter
Som lärare i hem- och konsumentkunskap på vår skola får du en möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas lärande och vardag. Du ansvarar för en varierad och engagerande undervisning som ger eleverna både praktiska färdigheter och teoretisk förståelse för framtiden. Undervisningen planeras och genomförs enligt skolans gemensamma lektionsstruktur och präglas av närvaro, tydlighet och goda relationer.
Du blir en del av ett engagerat och samarbetsinriktat kollegium där pedagogisk utveckling och kvalitet står i fokus. I både ämneslag och arbetslag arbetar vi nära varandra och värdesätter erfarenhetsutbyte, nytänkande och gemensamt ansvar för skolans utveckling. Har du behörighet eller intresse av att undervisa i fler ämnen ser vi det som meriterande och en tillgång för verksamheten.
Tjänsten inkluderar även ett delat mentorskap där du tillsammans med en kollega följer och stöttar elevernas kunskapsmässiga och personliga utveckling. Genom ett nära samarbete mellan elever, vårdnadshavare och kollegor skapar vi en trygg, inkluderande och utvecklande lärmiljö där varje elev ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas.Kvalifikationer
Vill du vara med och utveckla undervisning i en skola i ständig rörelse?
Vi söker dig som är behörig och legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap. Har du ytterligare ämnesbehörigheter ser vi det som meriterande.
Hos oss möter du en verksamhet där undervisningens kvalitet står i centrum. För att trivas i rollen ser vi att du har en pedagogisk nyfikenhet och ett genuint intresse för att utveckla din undervisning genom medveten lektionsdesign och reflektion.
Du är en relationell ledare i klassrummet som skapar trygga, tydliga och inkluderande lärmiljöer där elever ges bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Samtidigt är du samarbetsinriktad och lösningsfokuserad, värdesätter kollegialt lärande och ser professionell utveckling som en självklar del av läraryrket.
Vi är en skola i utveckling och söker därför dig som vill vara med och forma verksamheten, bidra med nya perspektiv och arbeta i ett klimat där nytänkande, engagemang och pedagogisk kvalitet uppmuntras.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och ditt engagemang för undervisning och elevernas lärande.
Låter detta som en arbetsplats för dig?
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med anställning behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321722".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603)
Box 47 (visa karta
)
565 21 MULLSJÖ

Kontakt
Rektor
Peter Hjortmar peter.hjortmar@mullsjo.se 0392-14404
9884106