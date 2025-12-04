Lärare i Handel, Försäljning och Service
2025-12-04
AKG Sverige söker Lärare inom Handel, Försäljning, Service och Digital kompetens
AKG Sverige AB (fd Jobfind Sverige) är ett dynamiskt företag som har vuxit snabbt, från cirka 15 medarbetare år 2023 till över 170 engagerade kollegor idag. Som en del av Angus Knight Group, en global aktör inom utbildning, anställning och samhällstjänster, är vi dedikerade till att göra en positiv skillnad för individer och samhällen. Vi arbetar för att bredda deltagarnas perspektiv på arbetsmarknaden och karriärmöjligheter, med fokus på deltagarnas behov och utveckling.
Att utbilda vuxna i service och bemötande kan bli din nästa utmaning!
Genom att leverera utbildning upphandlad av Arbetsförmedlingen vill vi bidra till att fler människor kommer ut i meningsfull sysselsättning och arbete inom yrken som avser försäljning- och service.
Utbildningens syfte
Syftet är att ge deltagarna en grundläggande utbildning som ger kunskaper inom områdena service & bemötande samt kommunikation.
Målgrupp
Arbetssökande som kommer att arbeta i yrken där det är viktigt att kunna ge en god service.
Om rollen
Vi söker en engagerad och pedagogisk lärare med erfarenhet av att arbeta med vuxna (inom t.ex. utbildningar/insatser mot Arbetsförmedlingen).
Du har god didaktisk och metodisk förmåga och trivs i en roll där du vägleder, inspirerar och stöttar deltagare mot studier, praktik och arbete
Som lärare hos oss undervisar du vuxna deltagare inom handels-, service- och försäljningsområdet, samt stöttar dem i utveckling av digitala färdigheter. Du planerar och genomför lektioner, handleder deltagare under deras lärande och följer deras progression.
Meriterande kunskaper och erfarenheter
Vi ser gärna att du har kompetens eller intresse inom följande kursområden:
Officepaket, Internet och sociala medier & sökmotorer
Service- och bemötande kompetens
Branschkunskap inom handel
Hållbarhet inom handeln
Praktisk marknadsföring
Servicekunskap
APL-samordning/ praktikstöd
Kvalifikationer vi värdesätter
• Förmåga att anpassa undervisningen efter individers behov
• God struktur, trygghet i klassrummet och pedagogisk flexibilitet
• Erfarenhet från handelsbranschen, gärna i kombination med pedagogisk kompetens
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
• är kommunikativ och lyhörd
• trivs med att motivera andra
• arbetar lösningsfokuserat
• har ett genuint engagemang för vuxnas lärande
Nu söker vi dig som minst har ett par års erfarenhet av att undervisa vuxna inom aktuellt utbildningsområde; försäljning service, bemötande och kommunikation.
Vi ser även att du behöver ha egen erfarenhet av serviceyrket och en gedigen verktygslåda att hämta egna erfarenheter ur för att skapa en lärande atmosfär kring de ämnen som tas upp i varje modul.
Utbildningsupplägg
Utbildningen sker mestadels i våra lokaler med kan även i vissa fall ske via digitala forum.
För att lyckas i ditt uppdrag bedömer vi att du behöver ha en bred erfarenhetsbank kring service och handel och därmed tillgång till en gedigen egen verktygslåda att hämta dina pedagogiska exempel och rekommendationer ur. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment som skall varvas på lämpligt sätt utifrån individens behov av kunskap.
Vi på AKG Sverige arbetar teambaserat och du kommer ha kollegor runt dig som bollplank och stöd. Du kommer även tillsammans med vår Utbildningsledare och Kvalitetsansvarig verka för att vi genom våra interna processer bedriver en utbildningsinsats vi är stolta över!
För att trivas hos oss tror vi att du tycker om att testa olika tillvägagångssätt och metoder för att löpande utvärdera och du trivs såväl med att arbeta självständigt som att vara en del av ett team. Vi önskar att du är prestigelös och har god självkännedom om vilka förutsättningar du själv behöver för att må bra och lyckas i ditt arbete - då kan vi tillsammans klara det mesta!
Att arbeta på AKG Sverige innebär att få vara med om en expansiv resa, vi är förhållandevis nya på marknaden som företag men bottnar i en mycket långsiktig ägarstruktur och vi som driver AKG Sverige framåt har drygt 25 års erfarenhet av branschen inom området arbetsmarknad.
Grundläggande kompetenskrav
• Minst 1 års erfarenhet inom vuxenutbildning under de senaste 5 åren
• Egen erfarenhet av arbete inom handel, service och försäljning
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning med 6 mån provanställning
• Omfattning: heltid/deltid efter överenskommelse
• Individuell lönesättning
• Start efter överenskommelse
Arbetsglädje och välmående
Önskar du arbeta på distans? I den här tjänsten finnas möjlighet att arbeta hemifrån viss del av din arbetstid och vi erbjuder även andra möjligheter att öka välmående och arbetsglädje så som friskvård med mera.
Känns ovan beskrivningar rätt för dig?
Då vill vi gärna ha med dig "onboard" - varmt välkommen med din ansökan!
För frågor kring tjänsten maila ansvarig Rekryterare.
Vi på AKG Sverige värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna kandidater som utöver ovan profil bidrar med olika bakgrund och livserfarenhet till våra team! Ersättning
