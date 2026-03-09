Lärare i grundskolan årskurs 1-3
2026-03-09
Välkommen till Härjedalens kommun!
I Härjedalens kommun finns plats för både arbete och fritid, för eget ansvar och personlig utveckling. Som medarbetare hos oss får du möjligheten att tillsammans med engagerade kollegor arbeta för fortsatt utveckling av våra verksamheter och bidra till vårt övergripande mål; att ständigt förbättra vårt samhälle för Härjedalingarnas bästa! Kommunen är ett förvaltningsområde för det samiska språket och kommunkontoren finns i Sveg, Hede och Funäsdalen.
Funderar du på att bosätta dig i Härjedalen är du hjärtligt välkommen att kontakta inflyttarservice via e-post: flyttahit@herjedalen.se
eller via vår växel, telefon: 0680-161 00.
Vi tar emot din jobbansökan digitalt i vårt rekryteringssystem. Om du har skyddade personuppgifter, kontakta en HR-Strateg, via vår växel, så får du hjälp med hur du söker arbete på ett säkert sätt.
Vi undanbeder oss kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Vi söker nu en engagerad och legitimerad lärare till Norra skolan för undervisning i årskurs 1-3 . Hos oss blir du en del av ett dynamiskt arbetslag där kollegialt lärande står i centrum och där samarbete ses som en nyckel till framgång.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
• Ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt bidra aktivt i skolans utvecklingsarbete.
• Ha en tydlig ledarroll i klassrummet och skapa trygghet och struktur för eleverna.Kvalifikationer
Krav:
• Lärarlegitimation för årskurs 1-3
Önskvärt:
• Engagerad i kollegialt lärande och utveckling.
• Goda erfarenheter av ledning och stimulans, anpassad undervisning och särskilt stöd.
• God ledarskapsförmåga i klassrummet.
För anställningen krävs ett aktuellt utdrag ur belastningsregistret. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Dina personliga egenskaper
• Du är trygg i din ledarroll, kan skapa goda relationer med eleverna och har god samarbetsförmåga med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
• Du är positiv, nyfiken och har ett genuint intresse för elevernas utveckling och lärande.
• Du är strukturerad, tydlig och ser värdet i att anpassa undervisningen efter varje elevs behov.
• Du är flexibel, lösningsorienterad, uppskattar ett nära teamarbete och bidrar till en god arbetsmiljö där alla känner delaktighet.
Vi erbjuder
• En arbetsplats med fokus på trivsel, utveckling och en god arbetsmiljö.
• Arbete i ett team som värdesätter kollegialt lärande, kunskapsutbyte och kontinuerlig kompetensutveckling.
• En viktig roll i att ge barnen de bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång, där relationen med vårdnadshavare är en central del av arbetet.
Vi ser fram emot din ansökan!
Kontaktinformation
Jana Ahlqvist, Rektor, 0680 - 162 34, jana.ahlqvist@herjedalen.se
Jeanette Söderqvist, Fackligt ombud Lärarförbundet, 073 - 056 48 56, jeanette.soderqvist@herjedalen.se
Arbetsplats
Härjedalsgatan 17
842 32 Sveg Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5092917623". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härjedalens kommun
(org.nr 212000-2510), http://www.herjedalen.se Kontakt
Fackligt ombud Lärarförbundet
Jeanette Söderqvist jeanette.soderqvist@herjedalen.se 073 - 056 48 56 Jobbnummer
9784856