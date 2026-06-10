Lärare i grundskolan åk 4-6
Aspen Montessori / Grundskollärarjobb / Lerum Visa alla grundskollärarjobb i Lerum
2026-06-10
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Är du en engagerad och kreativ lärare i grundskolan åk 4–6 som vill bidra till en trygg, utvecklande och meningsfull vardag för barn? Då är du varmt välkommen att söka tjänsten hos oss på Aspen Montessori!
Aspen Montessori är en fristående grundskola för årskurserna F–5 med cirka 120 elever. Skola och fritidshem är inrymda i ett charmigt äldre skolhus med generös takhöjd och en varm, trivsam atmosfär. Skolan är vackert belägen i en naturnära miljö som inbjuder till rörelse, lek och utforskande – med ängar, bäckar och skog precis utanför dörren. Här finns mycket goda förutsättningar för en varierad och inspirerande fritidshemsverksamhet, både inomhus och utomhus.
Vår skolas vision är att varje dag ge barnen förutsättningar att nå sin fulla potential utifrån sina individuella förmågor och därigenom bidra till att forma framtidens samhällsmedborgare.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Vi söker en lärare i grundskolan med utbildning för årskurserna 4–6. På Aspen Montessori så arbetar vi med tvålärarskap, detta innebär att vi är två lärare som jobbar tillsammans i klassen. Du tillsammans med din kollega arbetar för att skapa en stimulerande, trygg och meningsfull miljö för våra elever. Du har ett tydligt pedagogiskt ansvar tillsammans med din närmsta kollega.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 80%. Tillträde hösten 2026 eller enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera undervisning utifrån Lgr22
Skapa en trygg, inkluderande och strukturerad lärmiljö
Stödja elevernas sociala utveckling, samspel och självständighet
Aktivt bidra till skolans värdegrundsarbete och det kollegiala utvecklingsarbetetKvalifikationer
Legitimerad lärare mot årskurserna 4–6
Erfarenhet av arbete i skolverksamhet
God förmåga att uttrycka dig i svenska, både i tal och skrift
God samarbetsförmåga och ett professionellt, respektfullt bemötande
• Intresse för skolutveckling och vilja att bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete
Meriterande
• Behörighet att undervisa i idrott eller engelska
• Kunskap om eller intresse för Montessoripedagogik Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Trygg, ansvarstagande och tydlig i ditt pedagogiska ledarskap
Relationsskapande och lyhörd inför barns olika behov
Initiativrik, engagerad och lösningsorienterad
Vi erbjuder
En positiv, varm och utvecklande arbetsmiljö
Nära samarbete i ett engagerat och kompetent arbetslag
Tvålärarskap
Små klasser
Närvarande skolledning och korta beslutsvägar
Kollektivavtal, kostnadsfri pedagogisk lunch samt friskvårdbidragSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev senast 21 juni till: andreas.ljungqvist@aspenmontessori.se
. Intervjuer sker löpande. Utdrag ur belastningsregistret uppvisas vid erbjudande om anställning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
E-post: andreas.ljungqvist@aspenmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aspen Montessori
Svartåliden 31 (visa karta
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443 51 LERUM Jobbnummer
9956284