Lärare i grundskolan åk 4-6
Friskolan Asken Aktiebolag / Grundskollärarjobb / Strängnäs Visa alla grundskollärarjobb i Strängnäs
2026-06-03
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Friskolan Asken är en skola som funnits sedan hösten 2000. Fr.o.m hösten 2016 utökades skolan till att bli en 4-9-skolan med fritids från att tidigare varit en 6-9-skola. Skolan har 326 elever i åk 4-9 och är belägen i det natursköna Sundby Park alldeles intill Mälaren. Friskolan Askens profil är att arbeta efter portfoliometoden, som syftar till att kontinuerligt följa upp elevernas kunskapsutveckling. Eleverna är med i hela processen, från planering till utvärdering, varje elev är/blir expert på sitt eget lärande och blir den självklara huvudpersonen i de elevledda utvecklingssamtalen.
Vill du vara med och fortsätta utveckla vårt mellanstadium?
Vi söker dig som:
• vill/har erfarenhet av att arbeta med ämnesintegration och ett aktivt lärande
• vill arbeta i arbetslag där du tillsammans med kollegorna planerar och genomför undervisningen med eleverna
• har datavana och vilja/erfarenhet av att arbeta med datorn som verktyg i det pedagogiska arbetet
• Har en positiv syn på alla elevers förmåga att lyckas
• har goda kunskaper om skolans styrdokument och är noggrann i din dokumentation
• har ett stort engagemang samt är drivande och initiativrik
• har stor förmåga att kommunicera med elever och föräldrar på ett lösningsfokuserat sätt.Publiceringsdatum2026-06-03Utbildningsbakgrund
Du innehar relevant utbildning, ämneskompetens och/eller erfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta i ett aktivt lärande med datorn som pedagogisk verktyg. Ämnen du kommer att undervisa i är i första hand svenska, So el No. Har du dessutom behörighet i ytterligare ämne är det ett plus.
Eftersom skolans organisation innebär att åk 6 tillhör högstadieorganisationen med ämneslärare kommer lärare som söker den här tjänsten att undervisa i åk 4 och 5.
Du kommer att ingå i ett arbetslag där ni tillsammans planerar, genomför och utvecklar undervisningen. Eleverna står i främsta fokus och en viktig del i din roll är att inspirera, motivera och stötta eleverna i sin akademiska och sociala utveckling. Vi använder oss av portfoliometoden för att ge våra elever bra verktyg att nå så långt som möjligt i sin utveckling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: lotta.edman@friskolanasken.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare åk 4-6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friskolan Asken Aktiebolag
(org.nr 556748-1071)
Westmans Väg 6 (visa karta
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645 51 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Friskolan Asken AB Kontakt
biträdande rektor
Åsa Fallgren asa.fallgren@friskolanasken.se 0702890933, 0702890933 Jobbnummer
9946252