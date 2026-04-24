Lärare i fritidshemmet/fritidspedagog Björkängsskolan
2026-04-24
Tierp är en kommun med en organisation i rätt storlek för dig som vill ha nära till chef, kollegor, politik och kunder. Här finns utrymme för både personlig utveckling och samverkan i organisationen.
Vår kommun erbjuder varierande boendemiljöer, havsnära natur, historia, kultur och god service. Tierp har Stockholm, Uppsala och Gävle inom räckhåll.
Våra värderingar är viktiga och tillsammans arbetar vi för att förverkliga våra värdeord: respekt, ansvar, kundfokus, mod och framtidstro.
Björkängsskolan ligger i Karlholm och är en skola med årskurserna f-6 med ca 135 elever. Vi har engagerad, erfaren personal och ett gott arbetsklimat. För oss är det viktigt att alla elever ska känna trygghet, delaktighet och lust att lära. Vi har en väl utbyggd elevhälsa i vårt rektorsområde som består av skolsköterska, skolkuratorer, skolpsykolog, specialpedagoger och speciallärare.
Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller utbildad fritidspedagog. Vi ser gärna att du har behörighet att undervisa i idrott och hälsa upp till åk 6.
Som lärare i fritidshem har du en viktig roll i att stötta elevernas sociala utveckling och skapa en miljö som präglas av glädje, trygghet och respekt. Du ansvarar för att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter både utomhus och inomhus, och du arbetar tematiskt med allt från skapande och rörelse till värdegrundsarbete och miljömedvetenhet. Du samarbetar nära skolans övriga lärare och bidrar till ett heldagsperspektiv för elevernas lärande. Som lärare i fritidshem har du ett tvådelat uppdrag där du både arbetar på fritidshemmet samt deltar i undervisningen under skoltid.
I dina arbetsuppgifter ingår:
* att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom de ämnen du ansvarar för
* att analysera undervisning och resultat
* kontakt med vårdnadshavare
* att bidra till skolutveckling
* samarbete med elevhälsoteam, skolledning och externa kontakter
* skolövergripande värdegrundsarbete
* arbetslagsarbete, samplanering
arbeta och dokumentera i de verksamhetssystem som finns
Vi ser att du har en ambition att utveckla fritidsverksamheten genom att höja undervisningens kvalitet, stärka elevernas lärande samt stödja och utveckla dina kollegor. I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har god pedagogisk förmåga och anpassar din undervisning utifrån elevernas behov och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll. Du behöver vara trygg i dig själv, stabil och ha god självinsikt. Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tierps kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
På Tierps kommun sätter vi våra medarbetares välmående i fokus och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag på 3 000 kronor, möjligheten att löneväxla för extra semesterdagar, förmånscykel samt andra attraktiva förmåner. Vi strävar även efter att skapa en arbetsplats med rika utvecklingsmöjligheter.
Mångfald är viktigt för oss, och vi ser våra medarbetares olika bakgrunder, erfarenheter, kunskaper och personligheter som en värdefull resurs som berikar vår kommun.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz, måste du kunna visa upp ett giltigt arbetstillstånd eller bekräfta att du är undantagen från kravet. Anställning kan endast ske efter att vi har kontrollerat detta, i enlighet med utlänningsförordningen.
Vi ber dig att skicka in din ansökan digitalt via Visma Recruit. Vänligen skicka inte ansökan via e-post eller i pappersformat. Om du har skyddad identitet, kontakta den rekryterande chefen direkt och skicka inte in din ansökan digitalt.
Vi avböjer vänligen men bestämt alla erbjudanden om hjälp med annonsering eller rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321045".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tierps kommun
(org.nr 212000-0266)
815 80 TIERP
Tierps kommun, Rektorsområde 4
Rektor
Lena Skans lena.skans@tierp.se 0293-219417
