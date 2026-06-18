Lärare i Fritidshemmet
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2026-06-18
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Mitt i Laholm, på höjden intill Stadsparken, ligger Parkskolan. Parkskolan vilar på en mer än 100 år gammal tradition av trivsam gemenskap och goda resultat. Den är en av kommunens större skolor för årskurserna F-6. Den fasta personalstyrkan, som idag uppgår till drygt 40 personer, är en mycket god blandning från flera som är relativt nya i yrket till de som börjar närma sig slutet på sin lärargärning, en blandning av nytt, beprövat, nyfiket och eftertänksamt. Parkskolan är dessutom övningsskola till Halmstad högskola och vi tar därför regelbundet emot lärarstudenter som är under utbildning och håller på det viset oss ständigt uppdaterade inom utbildningsområdet. Parkskolan är skolan där alla ständigt får växa och utvecklas, elever som personal! Kunskap och kultur samverkar i vår vardag. Den mångfald som finns i vårt samhälle och därmed på vår skola, ser vi som en stor tillgång - det är något vi uppskattar och tar tillvara på. Parkskolan har alltid haft en god blandning av olika kulturer och vårt mål är att möta alla elever så att de får en god möjlighet att lyckas hos oss, oavsett bakgrund. Med detta följer också att vi arbetar aktivt med respekt och förståelse för att människor är olika och har olika förutsättningar. Skolan har en inriktning mot rörelse och relation, där vi tror på att en god relation och rörelse gynnar inlärning tillsammans med ett samarbetsinriktat klimat såväl i klassrummet som bland personalen. Vår grundtanke är att vi "Lär för livet".Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
I rollen som lärare på fritidshemmet kommer du att ansvara för verksamheten på fritidshemmet på Parkskolan och beroende på din behörighet kan även undervisning i andra ämnen ingå. Du kommer att arbeta aktivt för att utveckla våra elever genom meningsfulla aktiviteter utifrån LGR22 som stödjer deras personliga och sociala utveckling. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Undervisning på fritidshemmet och att vara en del av elevernas hela skoldag.
Fungera som rast- och lunchvärd och leda och planera rastaktiviteter.
Aktivt samverka med kollegor för att utveckla och förbättra fritidshemmets verksamhet.
Arbeta utifrån ett språkutvecklande arbetssätt i linje med skolans helhetssyn.
Vi erbjuder:
En inspirerande och utvecklande arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att vara delaktig i en skola med ett helhetsperspektiv och stort fokus på elevernas språkutveckling.
Ett nära samarbete i fritidshemmets arbetslag för att tillsammans skapa en meningsfull fritidsverksamhet för våra elever.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller har likvärdig pedagogisk utbildning. Erfarenhet av arbete på fritidshem är meriterande och vi ser gärna att du är van vid att arbeta språkutvecklande och skapa en trygg, stimulerande miljö för eleverna. Behörighet i Idrott och hälsa samt diabeteskunskap är meriterande.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
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312 80 LAHOLM Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen, Grundskola, Parkskolan F-6 Kontakt
Julia Rosberg julia.rosberg@laholm.se 043015015 Jobbnummer
9969184