Lärare i fritidshem, Västra området
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
I västra rektorsområdet ingår skolorna i Sätra, Söderås och Vikarbyn. Skolorna ligger vackert belägna i genuina bymiljöer med livskvalitet inpå knutarna.Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning
Inför Ht-26 söker vi nu lärare i fritidshem till Vikarbyns skola som tillhör det Västra rektorsområdets grundskolor.
Vikarbyns skola ligger vackert belägen mitt i byn och har en härlig utsikt över Siljan. Skolan är belägen ca 6 km från centrala Rättvik. Skolan har från i höst ca 160 elever i årskurserna F - 6. Fritidshemmet har ca 80 inskrivna elever.
Fritidshemmen i rektorsområdet präglas av god struktur, tydligt veckoschema och ett gott samarbete i personalgruppen. Kollegialt lärande sker regelbundet mellan de tre skolorna som finns i rektorsområdet. Omgivningarna kring våra skolor ger goda förutsättningar för utevistelse och aktiviteter. Dina arbetsuppgifter
Arbete i fritidshem med sedvanliga arbetsuppgifter som där ingår. Fokus under läsåret 25/26 har varit ett språkutvecklande arbetssätt samt att alla som arbetar i fritidshemmet ansvarar för rörelsesatsningen på skolan samt rastverksamheten för att skapa trygghet och aktiviteter för eleverna. Även arbete i skolan som ämnesansvarig beroende på behörighet kan förekomma. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem och har grundläggande kunskaper av digitalt arbete gällande planering och utvärdering. Vi värdesätter din erfarenhet av arbete på fritidshem.
I arbetet som lärare i fritidshem krävs det god samarbetsförmåga och flexibilitet i ditt tänkande och agerande. Du behöver var initiativtagande i verksamheten och relationsskapande med kollegor och elever. Tillsammans i arbetslaget skapar ni en tydlig struktur och arbetar mot gemensamt uppsatta mål. Att ta egna initiativ till utvecklingsområden och visa ett gott ledarskap i arbetet med eleverna är också en förutsättning för att skapa en fungerande verksamhet.
Styrkt meritförteckning, lärarlegitimation och giltigt utdrag ur polisens belastningsregister, enligt skollagen, uppvisas vid eventuellt intervjutillfälle.Övrig information
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: https://www.rattvik.se/jobb-och-foretagande/jobba-i-rattviks-kommun/lonestruktur-i-rattviks-kommun.html
Semestertjänst
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/29".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Grundskolor, Västra rektorsområdet Kontakt
Linn Gustafsson 0248-70555
