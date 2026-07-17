Lärare i fritidshem, Vasaskolan
Strängnäs kommun, Vasaskolan / Förskollärarjobb / Strängnäs Visa alla förskollärarjobb i Strängnäs
2026-07-17
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Vasaskolan är en tre-parallellig F-3 skola som ligger i centrala Strängnäs. Vi ligger på 5 minuters gångavstånd från Centralstationen och har just nu cirka 240 elever.
På skolan finns ett fritidshem uppdelat på två avdelningar. Vi har ett bra elevunderlag och en kompetent personalgrupp. Vi har bra med resurser då det på skolan finns SvA-lärare, 3 speciallärare, en specialpedagog och kurator på 100%.
På Vasaskolan ställer vi höga krav på både elever och personal och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och undervisningen för att på så sätt skapa goda lärandesituationer och hög måluppfyllelse för alla våra elever. Bemötandet och ledarskapet i klassrummet/fritidshemmet är viktiga delar i vårt arbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Vi söker nu en lärare i fritidshem på 100%. Det huvudsakliga uppdraget är att som pedagogiskt ansvarig på en av fritidsavdelningarna tillsammans med övrig fritidspersonal driva och utveckla fritidsverksamheten i att arbeta mot läroplanens mål, bidra till elevernas måluppfyllelse och öka samarbetet mellan avdelningarna.
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom bland annat att eleverna erbjuds en variation av arbetssätt, uttrycksformer, inspiration och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.
Under skoltid kommer du arbeta tillsammans med klasslärare i åk 1 och 2 för att möjliggöra delningstimmar och stöd. Vid behov kan även viss ämnesundervisning förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• utbildad lärare i fritidshem med uttagen legitimation, detta är en förutsättning för att vara aktuell för tillsvidaretjänst. Du som är under utbildning är välkommen att ansöka, men erbjuds tidsbegränsad anställning om du blir aktuell för rollen
• goda kunskaper i att arbeta med digitala verktyg i din undervisning
• mycket goda kunskaper i det svenska språket, både tal och skrift då det förekommer mycket dokumentation och kommunikation.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat på fritidshem, är väl förtrogen med läroplanen för fritidshemmet och att möta elever i behov av stöd.
Som person söker vi dig som är trygg i samarbetet med vuxna, både arbetskamrater och vårdnadshavare. Du ser möjligheter i stället för hinder då vi tror att det är en förutsättning för att utveckla eleverna och verksamheten. Du är lugn, stabil, positiv och har goda ledaregenskaper samt ett starkt engagemang, som bidrar till motiverade elever. Du är driven och tar initiativ till utvecklingsarbete utifrån elevernas behov.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
• Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
• Vid arbete med barn och ungdomar krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning.
• Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "223/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs Kommun
(org.nr 212000-0365)
Nygatan 10 (visa karta
)
645 80 STRÄNGNÄS Arbetsplats
Strängnäs kommun, Vasaskolan Kontakt
Biträdande rektor
Susanna Strand susanna.strand@strangnas.se 072-1410497 Jobbnummer
10004892