Lärare i fritidshem, Vasaskolan
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Mjölby Visa alla förskollärarjobb i Mjölby
2026-06-30
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Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus – genom hela livet.
Utbildningsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar och ansvarar för förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Med cirka 1000 medarbetare erbjuder vi utbildning som främjar alla barn och elever i ett livslångt lärande och arbetar efter riktningen "höga kunskapsresultat i en skola där alla kan och vill vara". Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära verksamheten genom regelbunden dialog och stöd till skolledare och lärare utifrån styrkedjan.
På Vasaskolan arbetar vi med barnen i fokus. Alla vuxna på skolan delar ansvaret för våra barn, och vi har stödfunktioner som kan bli engagerade när det är något utöver det vanliga.
Vi tycker att ett klimat där vi respekterar varandra, behandlar varandra med vänlighet och tolerans och tar ansvar för oss själva och andra, både vuxna och barn, är en förutsättning för en fungerande skola. Vi har ett bemannat skolbibliotek och en skolbibliotekarie som samverkar med lärarna på skolan inom ämnen som informationssökning, källhantering och sociala medier. På Vasaskolans fritidshem finns fyra avdelningar, Falken, Gladan, Höken och Ugglan. Vi strävar efter att ha ett brett utbud av aktiviteter på fritids. Här finns också möjlighet till avkoppling.
Känner du igen dig i vår syn på ansvar, respekt och gemenskap – och vill vara med och omsätta den i praktiken?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Inom skolsamverkan är du lärare i musik, bild eller idrott och på eftermiddagen pedagog som är skicklig på barns kommunikation, fritid och kultur. Uppdraget innebär att möta elever mellan 6 och 12 år före, efter och under skoldagen och sätta elevernas sociala utveckling i fokus. Utifrån de mål som uppställts för verksamheten skall du som lärare i fritidshem samarbeta med andra befattningar och skapa en god pedagogisk verksamhet som syftar till att främja barns/ungdomars lärande och utveckling. Som lärare i fritidshem inspirerar du barn/ungdomar till nya upptäckter och intressen och du tar ett stort ansvar för den sociala undervisningen under elevens raster.Kvalifikationer
För arbetet krävs lärarlegitimation.
Du står för god etik och sunda värderingar. Du försvarar lika möjligheter både inom organisationen och samhället i stort.
Du har förmågan att tala tydligt samt utstrålar trovärdighet och självförtroende. Du har förmågan att hålla presentationer, föreläsningar och utbildningar och anpassa dessa efter målgruppens behov och återkoppling.
Du har förmåga att noggrant analysera och bedöma olika typer av data för att dra väl genomtänkta slutsatser samt för att skapa fungerande lösningar.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-10 .
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb.
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby Kommun
(org.nr 212000-0480)
595 30 MJÖLBY Arbetsplats
Mjölby kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare, Carina Jungmalm mjolby@sverigeslarare.se 073 - 073 43 80 Jobbnummer
9985399