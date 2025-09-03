Lärare i fritidshem tv 100%, Gunnarsbyskolan
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
I rollen som lärare i fritidshemmet ingår du i ett arbetslag tillsammans med övriga lärare och stödresurser med rektor som närmaste chef. Lärare i fritidshemmet och fritidspedagogerna arbetar med uppdrag från nationella och lokala styrdokument med ett ansvar för att:
* arbeta med att organisera, planera och genomföra undervisning utifrån uppdraget.
* integrera in praktisk-/estetiska lärprocesser i undervisning så som bild, dans, drama och musik.
* tillämpa centrala styrdokument och lokala pedagogiska planeringar utifrån läroplanen.
* värdegrundsarbete så som det formuleras i läroplanen för att förebygga mobbning och kränkningar.
* elevvårdande arbete utifrån elevers olika behov, önskemål och förutsättningar.
* öka mål-/åldersgruppers delaktighet och inflytande och beaktande av olika behov och intressen.
* stimulera till språk-, läs- och skrivutveckling utifrån ett första- och andraspråksperspektiv.
* erbjuda arbetssätt inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och estetiska uttrycksformer.
* språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som stöd till grundskolans kunskapsuppdrag.
* pedagogiska lärresurser såsom spel, böcker, lekar och digitala verktyg för kunskapsutveckling.
* schemalagda dagliga former av fysiska-, idrotts- och rörelseaktiviteter både inom-/utomhus.
* samarbeta med andra personal-/yrkesgrupper inom skolan, socialtjänst, kultur- och fritid etc.
* pedagogisk dokumentation som utgör en central grund för fritidshemmets kvalitetsarbete.Kvalifikationer
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som är utbildad lärare och/eller fritidspedagog och har en lärarlegitimation med en examen på högskolenivå som är avsedd för undervisning eller arbete i fritidshemmet. Har du tidigare erfarenhet av arbete i liknande verksamhet är detta meriterande. Har du en fullföljd gymnasieexamen från barn- och fritidsprogrammet som grund och påbörjat en högskole-/universitetsutbildning för undervisning eller arbete i fritidshemmet kan det också ses som meriterande. Är du nyexaminerad kommer du få en mentor på skolan som guidar dig för att du ska få bästa möjliga förutsättningar.
Kompetensprofil
Du har god kunskap om skolans uppdrag vad gäller demokratisk fostran och värdegrundsarbete i arbetet mot mobbing och kränkningar. Du har förmåga att tidigt uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd. Du har ett professionellt arbets- och förhållningssätt samt bemötande i undervisningen inom fritidshemmet. Du har en god kommunikativ förmåga för att i samverkan med de olika personalgrupperna och eleverna inom skolan och fritidshemmet samverka med vårdnadshavare. Du har förmåga att praktiskt hantera specialpedagogiska behov och att möta barn och elever med olika identitets-, livs- och uppväxtvillkor, med olika behov av att möta trygga vuxna för att bygga upp ömsesidiga tillits- och förtroendefulla relationer. Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete från idrott, hälsa och fysisk aktivitet för yngre barn med ansvar från olika praktisk-/estetiska former av fysiska-, idrotts- och rörelseaktiviteter. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet, skola och fritidshemmet, alternativt inom kultur- och fritid från offentlig, eller idéburen verksamhet. Du har kunskap om kompletterande lagstiftning så som tystnads- och anmälningsplikt. För att få börja arbeta i förskola eller skola behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd!
Uppdrag
Fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt genom att erbjuda aktiviteter som på olika sätt knyter an till, och förstärker arbetet mot läroplanens mål. Som lärare i fritidshem arbetar du med barn och elever mellan 6-12 år. Det övergripande uppdraget är att skapa en meningsfull fritid som utmanar och stimulerar till en god hälsa, lärande och utveckling. En viktig del är att kunna fånga upp och utgå från mål-/åldersgruppens egna behov, intressen och erfarenheter i utformningen av undervisningen. Fritidshemmet har ett kompensatoriskt uppdrag som förenar omsorg med pedagogik. Du förväntas samverka med den kommunala och ideella kultur- och fritidsverksamheten i Eda kommun. Samspelet med eleverna kan vara avgörande för deras livskvalitet, välmående, trygghet och lärande. Du arbetar i nära samspel med barnen och eleverna samt tillsammans med vårdnadshavare genom att både stödja och utmana dem. Ditt arbete utgår från fritidshemmets styrdokument för elever mellan 6-9 år. Ersättning
