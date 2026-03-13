Lärare i fritidshem till ytterskolorna
2026-03-13
OM ARBETSPLATSEN
Barn och utbildningsförvaltningen i Tranås ger barn och unga en värdefull start i livet. Vi ansvarar för förskoleverksamhet, förskoleklass och grundskola, fritids, gymnasium, anpassad grund- och gymnasieskola och elevhälsa. Vårt mål är att erbjuda en inkluderande, trygg och utvecklande miljö där elever och medarbetare trivs. Genom att bli en del av vår förvaltning får du möjligheten att vara med och påverka och göra Tranås till en ännu bättre skolkommun. Välkommen till en spännande karriärmöjlighet i Tranås kommun.
Vi söker två lärare i fritidshem till kommunens yttrerskolor. Varmt välkommen med din ansökan för att bli en del av vårt team och utvecklas med oss.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem stödjer och stimulerar du barn och ungas lärande före, under och efter skoldagen. Du tar som pedagog och ledare täten och verkar för att fritidshemmets verksamhet bedrivs enligt Lgr22. Under skoldagen arbetar du som resurs i grupp eller mot enskilda elever alternativt undervisar i något ämne.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för fritidshem. Du har god digital vana och har god förståelse för svenska språket och kan kommunicera obehindrat. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För att passa i denna roll tror vi dessutom att du är/har:
Samarbetsförmåga: Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Flexibel: Elevernas bästa är alltid i fokus och ditt förhållningssätt präglas av att se möjligheterna i förändringar. Du har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och är trygg i din roll. Du arbetar bra självständigt såväl som i team.
Lösningsorienterad: Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem. Du ser utanför boxen, tänker i nya banor och finner nya lösningar på problem.
Kommunikativ och tydlig: Du kommunicerar på ett tydligt sätt. Du säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter, samt påminner och följer upp.
Strukturerad: Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar. Du är noggrann och väl medveten om verksamhetens mål, och du lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.
LÖN OCH FÖRMÅNER
I Tranås kommun tillämpar vi individuell lönesättning.
Tranås kommun arbetar ständigt för att öka våra medarbetares välbefinnande. Läs mer om våra förmåner HÄR.
ANSÖKAN
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Tranås kommun använder vi rekryteringsverktyget Talent Recruiter. Vi ber dig därför skicka in din ansökan via Talent Recruiter genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningsperioden.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Tranås kommun tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranås kommun
(org.nr 212000-0597) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Biträdande Rektor
Marie Hagman marie.hagman@tranas.se 0140-68765 Jobbnummer
9796547