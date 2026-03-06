Lärare i fritidshem till Villastadsskolan
Norrköpings kommun / Pedagogjobb / Norrköping Visa alla pedagogjobb i Norrköping
2026-03-06
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norrköpings kommun i Norrköping
, Söderköping
, Linköping
, Åtvidaberg
, Motala
eller i hela Sverige
Är du behörig lärare i fritidshem och vill göra skillnad? Kom till oss på Villastadsskolan!
Vilka är vi?
Villastadsskolan är en F-6-skola med för närvarande cirka 140 elever, en klass per årskurs. Skolan ligger i Kneippen, en lugn och välfungerande stadsdel i Norrköping med till största delen villor.
Skolan byggdes redan 1929 och har en stor och spännande skolgård som inbjuder till lek. I huset bedrivs undervisning för åk f-2 samt fritidshem för åk f-1. En del av undervisningen för åk 3-6 samt fritidshem för åk 2-6, sker i en paviljong med rymliga, moderna lokaler.
Närheten till natur och vatten ger stora möjligheter till att bedriva undervisning utanför skolsalarna. Vi har till exempel en egen skolskog, dit det tar ca 30 minuter att promenera. Inom promenadavstånd har vi också både Stadium Arena, ishallen och stadsbiblioteket, vilket vi ofta drar nytta av.
Vår målsättning är att alla elever ska komma så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vi jobbar med höga förväntningar på eleven, både när det gäller det akademiska men även i frågan om ansvarstagande, givetvis med adekvata mål utifrån ålder.
Pedagogerna har under de senaste läsåren utbildat sig i kooperativt lärande, vilket har utvecklat elevaktiviteten på lektionerna.
På skolan finns idag åtta legitimerade lärare i fritidshem, varav en ska vidare till andra uppdrag inom kommunen. Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Före och efter skoldagen arbetar du på fritidshemmet. Du tillhör ett arbetslag där du tillsammans med andra lärare i fritidshem ansvarar för att planera, genomföra och utvärdera fritidshemsverksamheten.
Under skoldagen arbetar du tillsammans med en eller två lärare och är knuten till en eller två årskurser.
Du är delaktig i elevernas utveckling både innan, under och efter skoldagen.
I tjänsten ingår undervisning i idrott och hälsa för 1-3 klasser och hålla i rastaktiviteter med idrottsinslag.
Tillsammans med dina kollegor samplanerar du årshjulet kring undervisningen för idrott och hälsa.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med behörighet i idrott och hälsa.
Du har erfarenhet utav att utveckla och ansvara för ett fritidshem och vi ser att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete.
Du har goda kunskaper och erfarenhet av att arbeta med elever med NPF. Meriterande är även kunskap om hur man arbetar med elever som har en språkstörning.
Vi ser även positivt på om du har erfarenhet utav att arbeta förebyggande och främjande kring elevernas trygghet och att du är trygg i att reagera och agera om det skulle uppstå konflikter mellan eleverna.
Du är en tydlig ledare i elevgruppen, är flexibel och har en positiv elevsyn.
Som person har du en drivkraft och du delar vår målsättning om att alla elever ska komma så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Du har en klar pedagogisk insikt och förmåga att omsätta läroplanens mål i ditt arbete.
Som person är du engagerad, lyhörd, och skicklig på att skapa goda relationer till såväl elever som vårdnadshavare.
Du uppskattar att arbeta i arbetslag där du bidrar med din kunskap, erfarenhet och lösningsfokus för att skapa en meningsfull fritidsverksamhet för våra elever, samt komplettera grundskolans läroplan på ett lustfyllt sätt under fritidsverksamheten.
För att lyckas i detta uppdrag vill vi att du kan tala, skriva och läsa svenska obehindrat.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 24 mars
Kontakt: Rektor Sofia Jardviken, 011-15 26 31, sofia.jardviken@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings kommun
(org.nr 212000-0456), http://www.norrkoping.se Jobbnummer
9783173