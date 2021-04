Lärare i fritidshem till Västerhedsskolan - Göteborgs kommun - Grundskolelärarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Grundskolelärarjobb / Göteborg2021-04-12I grundskoleförvaltningen har vi en trygg och tillitsfull kultur. Vi bryr oss om våra elever och varandra. Vi finns till för eleverna, vi samarbetar med vårdnadshavarna och varandra, och vi är öppna för nya tankar och idéer. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen.Bli en av oss!Nu söker vi dig som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Göteborgs grundskoleförvaltning är en av de största skolförvaltningarna i Sverige. Vi ansvarar för stadens kommunala skolor från förskoleklass till årskurs nio, grundsärskolan, kulturskolan och fritidshemmen. I förvaltningen finns 162 kommunala grundskolor där nästan 61 000 elever varje dag går i skolan. Hela förvaltningen har cirka 9 700 medarbetare som gemensamt arbetar med att utveckla och ta hand om verksamheten - tillsammans banar vi väg för framtidens skola.Följ gärna vår resa på Linkedin: https://www.linkedin.com/company/goteborgs-grundskoleforvaltning 2021-04-12Västerhedsskolan är en trivsam tvåparallellig F-3 skola belägen uppe på Högsbohöjd. Skolan ligger omgiven av vacker natur och har en inspirerande utemiljö med bl.a. en egen skolskog. Västerhedsskolan är en skola med både traditioner och nytänkande där vi arbetar för att erbjuda våra elever en inkluderande skolmiljö.Skolans organisation bygger på en indelning i arbetslag kring varje årskurs. Genom ett nära samarbete, både inom och mellan arbetslagen, arbetar vi gemensamt för att våra elever ska må bra och lära under hela dagen. Vi ser olikheterna hos våra elever som en tillgång och är öppna för att pröva olika vägar för att kunna möta och ta tillvara deras individuella förmågor. Till hösten kommer skolan att utökas med ytterligare en förskoleklass och därför behöver vi också förstärka vår härliga personalgrupp med en engagerad och driven lärare i fritidshem.Som lärare i fritidshem på Västerhedsskolan kommer du tillsammans med dina kollegor att systematiskt planera, genomföra och följa upp fritidshemmets undervisning och aktiviteter. Som behörig fritidshemslärare kommer du att särskilt ansvara för en av våra fyra fritidshemsavdelningar och tillsammans med övriga ansvarspedagoger ingå i fritidshemmets utvecklingsgrupp. Du kommer även att ha ett nära samarbete med klasslärare och elevstöd i ditt arbetslag och hålla i viss undervisning under skoldagen.Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som brinner för sitt uppdrag och som vill vara med och driva fritidshemsutveckling!Du bör vara legitimerad lärare i fritidshem eller förväntas ta din lärarexamen till sommaren. Har du dessutom behörighet att undervisa i slöjd eller idrott samt intresse för utomhuspedagogik, så ser vi det som särskilt meriterande.Du har ett tryggt och professionellt förhållningssätt i ditt arbete och en förmåga att skapa goda relationer till såväl kollegor som elever och föräldrar. Att samarbeta ser du som både roligt och nödvändigt för att kunna hitta kreativa lösningar och använda den samlade kompetensen på bästa sätt.Du ser olikheter som en tillgång och det är självklart för dig att kunna göra anpassningar av arbetssätt och aktiviteter utifrån de behov du identifierar i din elevgrupp. Du ser till att vara väl insatt i skolans och fritidshemmets styrdokument och vill vara drivande i arbetet med att utveckla och förbättra verksamheten.Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte, utan skicka in din ansökan redan idag!Tjänsten tillsätts under förbehåll att den inte tas i anspråk av redan tillsvidareanställd personal.ÖVRIGTSom anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-08-09 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-28Göteborgs kommun5683784