Lärare i fritidshem till Uråsa skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Pedagogjobb / Växjö Visa alla pedagogjobb i Växjö
2025-10-21
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
Uråsa skola är belägen ca 2,5 mil söder om Växjö. Skolan ligger naturskönt nära skogen och skolgården bjuder in till fysisk aktivitet och rörelseglädje. På Uråsa skola går det i dagsläget 29 elever fördelade på förskoleklass till årskurs 3. Elever i årskurs 3 har undervisning på Ingelstad skola på tisdagar där de har lektioner som idrott, slöjd och musik. Från årskurs 4 går eleverna från Uråsa skola på Ingelstad skola.
På Uråsa skola finns ett fritidshem, där i dagsläget de flesta elever är inskrivna. Fritids har unikt egna lokaler där de spenderar sin fritidstid. Vägg i vägg med avdelningen ligger skolans gymnastiksal som också används flitigt. Fritids samarbetar i nuläget vid öppningar och stängningar med förskolan, våra öppetider är 06:00-18:00 och tjänsten kan innebära såväl öppning som stängning.
Då vi är en liten enhet ges alla möjlighet att skapa goda och hållbara relationer, där all personal har god kännedom om alla elever. Den lilla enheten ställer krav på god samarbetsförmåga och lyhördhet för våra allas olikheter, såväl elever som personal på skolan. Vi arbetar för en trygg plats där eleverna får möjlighet att utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Att skapa studiero och att möta varje elev utifrån de behov och styrkor som finns är något vi ser som en förutsättning för att eleverna ska lyckas.
Som lärare i fritidshem på Uråsa skola kommer du att ansvara för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas intellektuellt, socialt, emotionellt, estetiskt och fysiskt. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet, både självständigt och tillsammans med ditt arbetslag. Du arbetar nära andra lärare och personal för att skapa en helhet i elevernas lärande och utveckling. Organiserade rastaktiviteter är en betydelsefull trygghetsskapande aktivitet som du kommer vara en del av. En annan viktig del i din roll är att kommunicera med vårdnadshavare om elevernas trivsel och framsteg. Huvuduppdraget är förlagt till fritids men en viss del undervisning i förskoleklass ingår också i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem, meriterande är behörighet i praktiskt estetiskt ämne.
Vi tror att du:
* Har en positiv elevsyn och vill att varje elev ska lyckas efter sin förmåga.
* Skapar en miljö där eleverna känner sig trygga och vill vara.
* Förstår vikten av planering och samarbete och trivs med att jobba i team men också självständigt.
* Är kreativ och vill vara med och forma fritidshemmet så att det är en plats för lärande, lek och utveckling.
* Vill bidra till enheten med ett fritidspedagogiskt perspektiv.
* Kommunicerar på ett professionellt och respektfullt sätt i alla möten.
* Är bra på att bygga goda och hållbara relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
* Har goda IT-kunskaper.
* Reflekterar kontinuerligt över din egen utveckling och söker alltid nya sätt att förbättra resultat och undervisning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 340/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Evelina Alfengård 0470-43450 Jobbnummer
9565921