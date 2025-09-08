Lärare i fritidshem till Tvärreds skolområde
2025-09-08
Ulricehamns kommun är i en spännande expansionsfas - vi växer men bevarar vårt lilla samhälles själ. Som kommunens största arbetsgivare, med över 2 200 medarbetare i mer än 100 olika yrkesroller, erbjuder vi ett arbetsliv där samhällsnytta, utveckling och gemenskap går hand i hand. Här präglas vardagen av Vision 2040 - "Tillsammans mot framtiden", där vi utvecklar, tänker nytt och njuter av livet, tillsammans.
Att jobba hos oss innebär att göra verklig skillnad i människors vardag - varje dag, året om. Här finns unik variation i uppdragen, stora möjligheter till personlig och karriärmässig utveckling, och en kultur som uppmuntrar både mod och engagemang.
Är du redo att forma framtidens Ulricehamn, tillsammans med oss?
Sektor lärande arbetar med fokus på helhetsperspektiv från 0 till 19 år och tillsammans skapar vi en inspirerande kultur av samverkan inom lärandesektorn, där språk, närvaro och måluppfyllelse är våra främsta drivkrafter för framgång.
Tvärreds skolområde består av skolorna i Tvärred och Vegby.
Tvärred ligger cirka 11 kilometer från Ulricehamns centralort och är en landsbygd med flera små utspridda byar. Skolan ligger i byn Stavared och är till stor del miljöanpassad och ligger naturnära med många spännande utomhusmiljöer.
Vegby skola är belägen i samhället Vegby, som ligger mellan sjöarna Åsunden och Sämsjön, cirka 15 kilometer söder om Ulricehamn. Här finns en mycket fin skolgård, stora lekytor, många gräsmattor och även små skogspartier där mängder av kojor byggs.
På Vegby skola går det cirka 75 elever från förskoleklass till årskurs 6 och på Tvärreds skola går det cirka 110 elever. På båda skolorna finns fritidshem där våra yngre elever går och där personalgruppen samarbetar med varandra för att skapa bra och lärorika dagar hos oss.
Publiceringsdatum2025-09-08
Som lärare i fritidshem är ditt huvuduppdrag att tillsammans med övrig personal inom fritidshemmet planera, genomföra och utveckla verksamheten med utgångspunkt från våra styrdokument.
Du har även viktig funktion för den samlade skoldagen där du stödjer elever i deras skolarbete och fungerar då som resurs i samråd med klassläraren.
Du kommer också att ansvara för undervisning i ett eller flera ämnen beroende på din behörighet och kompetens.
Fritidshemmet har öppet måndag till fredag mellan klockan 06.00-18.00 och arbetstiden schemaläggs efter verksamhetens behov. Du ska kunna arbeta ensam vid öppningar och stängningar.
Du ingår i ett arbetslag där du förväntas bidra aktivt med ett lösnings- och resultatorienterat förhållningssätt med elevernas behov i centrum.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare mot fritidshem alternativt lärare mot yngre åldrar eller fritidspedagog med erfarenhet av arbete i fritidshem.
Vi ser meriterande på arbetserfarenhet med barn, till exempel som scoutledare eller idrottstränare.
Inför öppningar och stängningar på fritids behöver du kunna ta dig till och från arbetet, körkort och tillgång till egen bil är därför ett krav för tjänsten.
Du är utåtriktad och kan ta initiativ i planeringen av verksamheten. Du är ansvarsfull, har kunskapen om att bygga goda relationer med elever och skapa förtroende hos vårdnadshavare. Vidare har du goda kunskaper i barns utveckling och kunskapsinlärning och förståelse för barns olika beteenden.
Du behöver ha lätt för att skapa relationer, kunna känna av vad som behövs i varje situation, våga ta snabba beslut och kunna kommunicera tydligt och känsligt med både barn och vuxna. Du behöver vara tålmodig, lösningsfokuserad, samarbetsvillig samtidigt som du är självgående.
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du bifogar examensbevis och legitimation i din ansökan.
Krav på registerutdrag vid erbjudande av anställning enligt skollagen (2010:800, kap 2 §§ 31-33).
Vi undanbeder oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag under rekryteringen.
När du söker jobb hos oss tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem för hantering i enlighet med GDPR.
