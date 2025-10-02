Lärare i fritidshem till Torslandaskolan F-3
2025-10-02
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Torslandaskolan är en F-6-skola med cirka 400 elever. Skolan är alldeles nybyggd och ligger i centrala Torslanda. Trots det centrala läget har vi nära till skog och natur. Vi söker nu en lärare till vårt fritidshem för de lägre åldrarna.
Som lärare i vårt fritidshem kommer du att arbeta med att utveckla och bedriva pedagogiskt arbete tillsammans med arbetslaget som består av både grundskollärare och lärare i fritidshem. Du tycker det är viktigt att skapa förutsättningar för alla barn så de får en god utveckling i en stimulerande miljö där lek och nyfikenhet står i fokus. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har erfarenhet från pedagogiskt arbete med barn där man självständigt och i grupp planerat, genomfört och utvärderat arbetet. Det är meriterande att ha behörighet i Idrott och Hälsa.
Du är van att samarbeta med olika lärare/arbetslag och du är bra på att kommunicera med föräldrar. Du delar till fullo de värderingar som speglas i läroplanen. Barnens lärande står i fokus för dig och du har en vana att arbeta målstyrt. Du brinner för att ge barnen en meningsfull fritid och utgår från deras behov och intressen när du planerar verksamheten.
Att skapa goda relationer med elever, föräldrar och kolleger är en självklarhet för dig. Du förstår betydelsen av barnens lek och rörelse för inlärningen. Du är även flexibel och har lätt för att ta egna initiativ. Andra viktiga förmågor hos dig är att kunna skapa ett gott arbetsklimat, att ha ett lågaffektivt bemötande och att uppskatta att arbeta med människor.
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
