Lärare i fritidshem till Tolgs skola
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Växjö Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Växjö
2026-02-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen i Växjö
, Uppvidinge
, Tingsryd
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Tolg skola ligger vackert mitt i byn mitt emot kyrkan. Det går 55 elever på skolan och klasserna är indelade i F-klass, årskurs 1, årskurs 23 och årskurs 46. Byggnaden är från slutet av 1800-talet och har nyrenoverade klassrum.
Vi jobbar aktivt med att vidareutveckla trygghet och studiero, då det är grunden till en god lärmiljö vilket hjälper oss att nå goda studieresultat. Vi har fokus på tillgängliga lärmiljöer, strukturerad och varierad undervisning för att erbjuda alla elever likvärdighet utifrån utbildningens mål.
På vår skola tar alla ansvar för sin kunskapsutveckling, för varandra och för vår gemensamma arbetsmiljö. Vi arbetar för goda relationer och trygghet som utgör grunden för att uppnå hög måluppfyllelse. Vi har höga förväntningar på alla elever och vi stöttar eleverna i hur de ska gå tillväga för att utvecklas i sitt lärande.
Är du, eller kommer du snart att bli, legitimerad lärare mot fritidshem? Vi söker nu två lärare mot fritidshem till vårt trevliga fritidshem. Till en av tjänsterna ser vi även gärna att du är legitimerad att undervisa i idrott.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om fritidshemmets uppdrag och är väl bekant med fritidshemmets läroplan och övriga styrdokument. Utifrån det har du förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevernas utveckling och lärande, samt dokumentationen av densamma.
Du leder delar av idrottsundervisningen på skolan. Det är små grupper, mellan 6 och 13 elever, uppdelade i F, 1-2, 3 samt 4-6. Viss undervisning kan med fördel ske i den fina skogs- och utemiljön i skolans närhet.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du är relationsskapande och samarbetar väl med de kontakter som förekommer i din yrkesroll anpassat till situationen.
Den ena av våra två tjänster är en tillsvidareanställning, den andra är ett vikariat med start nu i maj 2026 fram till sommaren 2027.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad som lärare i fritidshem. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
* Du är trygg i din roll som pedagog med god samarbetsförmåga och med en vilja att skapa en helhet där skola och fritids samverkar.
* Du har god samarbetsförmåga med kollegor, elever och vårdnadshavare.
* Du har god förmåga att lyssna, kommunicera och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
* Du är strukturerad, genom att du planerar, organiserar och prioriterar arbetet utifrån elevernas intresse och behov.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för barns lärande och har barnets bästa i fokus!
Varmt välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UTBF 53/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Andreas Malm andreas.malm@vaxjo.se 0474 62 20 04 Jobbnummer
9761583