Lärare i fritidshem till Tannefors skolan
Linköpings kommun / Förskollärarjobb / Linköping Visa alla förskollärarjobb i Linköping
2026-07-24
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Är du vår nya kollega som vill arbeta på den lilla skolan med det stora hjärtat mitt i stan?
Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som tillsammans med oss vill skapa en trygg, kreativ och lärorik miljö där varje elev blir sedd varje dag!Publiceringsdatum2026-07-24Arbetsuppgifter
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete med utgångspunkt i läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig. Under förmiddagarna samarbetar och stöttar du upp i förskoleklass och år 1 för att sedan ta vid och driva undervisning i fritidshemmet på eftermiddagen.
I rollen ingår att:
Skapa en utmanande, varierad och meningsfull undervisning i fritidshemmet baserat på den elevgrupp du möter.
Undervisa och hålla i aktiviteter.
Vara drivande i det kollegiala samarbetet och utveckla kvalitetsarbetet på fritidshemmet tillsammans med dina kollegor.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen.
För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Samarbeta nära både kollegor och vårdnadshavare för att bidra till elevernas trygghet, språkutveckling och höga måluppfyllelse.
Använda digitala verktyg som en naturlig del av din pedagogiska undervisning.
Din arbetsplats
Tanneforsskolan är den lilla skolan mitt i stan, belägen med närhet till Snugganparken och Stångåns grönområden. Med cirka 165 elever och en klass i varje årskurs (F–6) har vi en atmosfär där närhet och relationer står i centrum. Här blir du en del av en personalstyrka på 23 engagerade kollegor. Vi är stolta över vår trygga miljö där vi genom aktiviteter över årskursgränserna strävar efter att varje barn blir sett.
Tanneforsskolan ska vara en skola där barnen känner trygghet, delaktighet och lust att lära, en plats där eleverna tar ansvar och utvecklar goda kunskaper. Tillsammans når vi dit genom ett omväxlande arbetssätt där vi varvar arbete i större projekt med arbete i klassrummet, och praktiskt lärande med teoretiskt. Med hög kompetens och stort engagemang utvecklar vi våra arbetsmetoder för att varje elev ska få de bästa förutsättningarna att ta med sig i framtiden. Som nyanställd hos oss får du en fadder som stöttar dig in i rollen, men på vår skola är dörrarna alltid öppna och du kan vända dig till vem som helst för stöd och inspiration.
Du kommer att ingå i fritidshemmets arbetslag. Vårt fritidshem leds av en förstelärare i fritidshem samt en arbetslagsledare och består av två avdelningar där vi arbetar åldersintegrerat.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen för åk F-6, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i ett läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår. Meriterande om du har erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd exempelvis NPF och tidigare arbetat i förskoleklass. Även annan erfarenhet av pedagogiska uppdrag inom grundskolan F-6 ses som meriterande.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning/Tidsbegränsad anställning till och med
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 17525
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev. Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings Kommun
(org.nr 212000-0449), https://www.linkoping.se/
Linköpings kommun, Utbildningsförvaltningen (visa karta
)
581 81 LINKÖPING Arbetsplats
Linköpings kommun Kontakt
Sveriges lärare Linköping linkoping@sverigeslarare.se +4613208739 Jobbnummer
10010511