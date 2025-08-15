Lärare i fritidshem till Tallkronanskolan
2025-08-15
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Tallkronanskolan är belägen på området Kronan. Kronan är en ny stadsdel i Luleå kommun med lägenheter, radhus, villor, skola, förskola, idrottshall och äldreboende. När stadsdelen är helt klar, så kommer det att bo ca 7000 luleåbor här och det kommer att finnas ett eget centrum med butiker och restauranger. Tallkronanskolan har elever från förskoleklass - årskurs 6.
Tallkronanskolan har olika rum för lärandet vilket möjliggör varierande arbetssätt och undervisning med mindre elevgrupper. Eleverna går i åldershomogena årskurser i respektive hemvist och där de till största del har sin undervisning. Det finns en tydlig verksamhetsidé och tydliga ledord för skolan. Ledorden fungerar som en kompass för skolans verksamhet och organisation.
Tallkronans fritidshem har fyra fritidshemsavdelningar: Dalen, Backen, Höjden och Kronan.
Det kollegiala lärandet mellan pedagogerna är stor och tillsammans driver vi skolutveckling. Skolans prioriterade områden är undervisningens kvalitet och där det kollegiala lärandet är en nyckelfaktor. Det aktiva arbetet bidrar till högre måluppfyllelse samt trygga och självständiga elever.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att arbeta i elevgrupp under skoltid och på fritids före samt efter skoldagen.
Ditt ansvar finns i ditt arbete med elevgrupp och att bedriva fritidshemsverksamhet. Du kommer att planera och följa upp verksamheten, både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag.
Rastaktiviteter kommer att ingå i ditt uppdrag.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem samt erfarenhet av arbete inom fritidsverksamhet eller skola. Du är insatt i fritidshemmets läroplan.
Du ska ha stor förmåga att se alla elever och ta hänsyn till varje elevs individuella förutsättning. Du ska tillföra energi och lust i arbetet och ha en vilja att se möjligheter. Du tycker om att samarbeta, skapa relationer och är flexibel. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
Om du erhåller tjänsten ska du uppvisa godkänt utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
