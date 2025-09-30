Lärare i fritidshem till Stene skola
2025-09-30
Vill du jobba i en växande kommun och göra skillnad för barn och ungdomar? Förvaltningen för livslångt lärande i Kumla kommun är den största förvaltningen med över 800 anställda och verksamhet för alla åldrar. Vi söker nu en engagerad fritidspedagog eller lärare i fritidshem till Stene skola i Åbytorp, där vi har cirka 160 elever från förskoleklass upp till årskurs 6. På skolans fritidshem har vi 90 inskrivna barn fördelade på två avdelningar, Rubinen (årskurs 2-6) och Safiren (årskurs F-1).
Hos oss kommer du att ingå i ett sammansvetsat team med stora möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Vi uppmuntrar kreativa och fysiska aktiviteter och om du gillar att jobba med barn, vara aktiv och bidra till deras utveckling, är detta rätt plats för dig.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem eller fritidspedagog på Stene skola kommer du att ta ansvar för en av våra fritidsavdelningar och jobba med barnens utveckling både individuellt och i grupp. Du kommer att coacha barnen i sociala sammanhang, stärka deras relationer och arbeta med aktiviteter som främjar deras fysiska och mentala utveckling. Du ansvarar även för närvaroregistrering och samlingar.
Under skoltid stöttar du klasslärarna som resurs i klassrummet, där du får möjlighet att ta över lektioner när det behövs. Vi arbetar mycket utomhus, så det finns gott om tillfällen för dig att skapa och leda aktiviteter i naturen. Varje onsdag förmiddag har du dessutom schemalagd planeringstid, och en gång i månaden deltar du i nätverksträffar med andra fritidspedagoger i kommunen för att utbyta idéer och erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller fritidspedagog och gärna har erfarenhet från tidigare arbete i fritidsverksamhet. Du är initiativrik och har förmågan att skapa en trygg och utvecklande miljö där barnen trivs. Du är bra på att ta ansvar och ser helheten i barnens dag, från skola till fritids. Dina kommunikativa och sociala färdigheter är viktiga för att bygga goda relationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare.
Personlig lämplighet är något vi värderar högt. Vi letar efter någon som tar initiativ, är lösningsorienterad och tycker om att jobba både i team och självständigt. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 74/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Rektor Lillheden, Stene och Hardemo skolor
Anette Utbult anette.utbult@skola.kumla.se 019–588448 Jobbnummer
9532179