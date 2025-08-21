Lärare i fritidshem till Södra Råtorps skola
2025-08-21
Om arbetsplatsen
Söker du ett jobb där du får se barn utvecklas, bygga relationer, hitta vägar för alla barns lärande och lämna ett avtryck i barnens liv? Vad bra, då är det kanske dig vi söker!
Nu söker vi en lärare i fritidshem till Södra Råtorps skola på ett vikariat.
På Södra Råtorps skola går cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 3. Skolan ligger i ett bostadsområde med goda möjligheter till uteaktiviteter samt närhet till grönområden och Råtorpsskolan. https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/sodra-ratorps-skolaPubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem ingår du i ett arbetslag som består av grundskollärare, fritidspedagoger och elevassistenter som regelbundet träffas för att planera och utveckla verksamheten. Du utför ditt arbete i såväl fritidshemmet som i skolan. Tillsammans med dina kollegor bedriver du pedagogisk och meningsfull undervisning som utmanar och stimulerar elever till lärande både inomhus och utomhus.
Arbetet som lärare i fritidshem är kreativt, omväxlande och ställer krav på ett lösningsinriktat förhållningssätt.Kvalifikationer
Legitimerad lärare med inriktning mot fritidshem.
Vi söker dig som är en förebild för barnen och har hög tilltro till deras kompetens. Som person ser vi att du inspireras av att skapa lärande och utveckling för alla elever. Utifrån ditt tydliga och medvetna ledarskap och erfarenhet utformar du en öppen och trygg miljö där alla känner sig inkluderade. Du har hög social kompetens och en tydlig vilja att tillsammans med kollegor och ledning utveckla både dig själv och verksamheten som du arbetar i.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Södra Råtorps skola Kontakt
Lenita Karlsson 054-5401115 Jobbnummer
9469516