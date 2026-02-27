Lärare i fritidshem till Söderhamns kommun
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Sandarne skola / Pedagogjobb / Söderhamn Visa alla pedagogjobb i Söderhamn
2026-02-27
, Bollnäs
, Hudiksvall
, Ockelbo
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Sandarne skola i Söderhamn
Ditt uppdrag
Nu söker vi på Sandarne skola två lärare i fritidshem.
I tjänsten som lärare i fritidshem ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för att undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter.
Tjänsten på fritidshemmet kombineras med tjänst i skolan och du ingår i ett arbetslag som planerar och utvärderar verksamheten regelbundet. Tillsammans arbetar ni för att eleverna ska få de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling.
Viktiga ledord vid planering av aktiviteter är elevers inflytande och delaktighet. Du kommer även att vara delaktig i att ansvara för skolans rastaktiviteter.
Beskrivning av arbetsplatsen
Sandarne skola bedriver ett aktivt och kontinuerligt värdegrundsarbete. De viktiga ingredienserna i det är trygghet, inflytande och att alla ska nå kunskapskraven och må bra. Medarbetare och elever har tillsammans arbetat fram sex ledord som gäller på skolan: respekt, hjälpsamhet, ansvar, självtillit, omsorg och samarbete. Värdegrundsarbetet genomsyrar även vårt fritidshem. Målet är att fritidshemmet ska vara ett komplement till utbildningen i skolan.
Sandarne skola är en F-6 skola som ligger cirka 7 kilometer söder om Söderhamns centralort. För närvarande går cirka 140 elever på skolan varav cirka 80 elever även går på vårt fritidshem, Skärgårn. Antalet medarbetare är cirka 20 stycken. Skolan är byggd 1919 och har en fantastisk utsikt över Söderhamnsfjärden. Skolans innemiljö är ljus och trivsam med sina stora fönster som vetter mot vattnet.
Din kompetens
Vi söker två legitimerade lärare med inriktning fritidshem. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från arbete i fritidshem samt skola.
Som lärare i fritidshemmet hos oss på Sandarne skola är det viktigt att du är en person som är stabil, trygg och har god självinsikt. Du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, har en förmåga att anpassa dig till olika situationer och du tar alltid hänsyn till det större perspektivet.
Vidare har du lätt för att arbeta med andra människor och du har förmågan att lyssna in, kommunicera tydligt och du löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Som person är du lugn och tillmötesgående och du har ett stort intresse att hjälpa andra. Du kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.https://www.soderhamn.se/jobb
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/50". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderhamns kommun
(org.nr 212000-2353) Arbetsplats
Söderhamns kommun, Sektor Barn och Lärande, Sandarne skola Kontakt
Annelie Brynildsen 0270-75387 Jobbnummer
9766740