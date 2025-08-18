Lärare i fritidshem till Söderhamns kommun
Ditt uppdrag
Vi söker inför läsåret 25/26 en lärare i fritidshem till Rosenvalls skola.
I tjänsten som lärare i fritidshem ansvarar du för att undervisningen ska stimulera elevernas utveckling och lärande genom att utgå från elevernas behov, intressen och erfarenheter. Du ser till att eleverna erbjuds en strukturerad och utvecklande undervisning som knyter an till elevernas kunskaper och erfarenheter från förskoleklassen och skolan, samtidigt som den blickar framåt.
För att stödja elevernas utveckling och lärande är det viktigt att det finns ett tydligt syfte med aktiviteterna eleverna får möta i undervisningen. Viktiga ledord vid planering av aktiviteter är elevers inflytande och delaktighet. Du kommer även att ansvara för skolans rastaktiviteter.
Beskrivning av arbetsplatsen
På Rosenvallskolan bedrivs verksamhet från förskoleklass till årskurs 6, samt i fritidshemmet. Skolan ligger i Söderala, 7 kilometer från centrala Söderhamn. Söderala är anrik gammal jordbruksbygd. Idag är detta Söderhamns villaförort, med aktivt småföretagande, industrier, plåtslagerier, legotillverkning med mera. Här finner du också Ålsjöns naturreservat med fågeltorn och gammelskog där gran och tall närmar sig 200 år. Tar du dig en tur runt i Söderala passerar du pampiga hälsingegårdar med vackra, målade interiörer.
Din kompetens
Vi söker dig som har fritidspedagogexamen/examen lärare i fritidshem och legitimation. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i fritidshem sedan tidigare.
Vi tror att denna tjänst passar dig som är självständig och har mod att agera efter din egen övertygelse. Du är initiativtagande, van att sätta igång aktiviteter, jobba mot utsatta mål och uppnå resultat i det du gör. Samtidigt har du förmågan att kunna planera, prioritera och förändra inriktning när målen ändrar sig.
Den här rollen passar dig som är en god ledare och arbetar bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser eventuella konflikter på ett konstruktivt sätt. Att lätt kunna skapa kontakter och underhålla relationer är viktigt i arbetet som lärare.
Du har en god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar, utifrån det har du förmågan att anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du kan leda och motivera andra på ett sätt så att gemensamma mål uppnås och att du ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/162".
Detta är ett heltidsjobb.
