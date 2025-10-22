Lärare i fritidshem till Skogstorpsskolan F-6
Kumla kommun / Pedagogjobb / Kumla Visa alla pedagogjobb i Kumla
2025-10-22
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Är du en person som brinner för arbete och utveckling inom fritidshemmet? Tycker du att det låter roligt att medverka till utveckling av hela kommunens fritidshem? Då kan detta vara rätt tillfälle och tjänst för dig.
Skogstorpsskolan ligger i norra delen av kommunen. Det finns bra förbindelser med tåg/buss till skolan från närliggande orter. Skolan har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9, fördelad på två rektorer och en biträdande rektor. Vi har en stor härlig skolgård med grönområden, skogspartier, fotbollsplan och lekplatser. Vi har på enheten F-6 ungefär 530 elever fördelat på 6 arbetslag.
Vår skola är en skola med gemensamt ansvarstagande, levande värdegrund, högt tempo och vi arbetar intensivt med digitalisering, bedömning för lärande BFL och tillgänglighetsanpassning. Hos oss finns framtidstro och handlingskraft, vilket gör att vi är en skola i ständig utveckling.
Skogstorpsskolan F-6 arbetar aktivt med att skapa gemensam värdegrund, gemensamt bemötande och likvärdighet över hela skolan.Publiceringsdatum2025-10-22Arbetsuppgifter
Vi söker entusiastiska och engagerade lärare i fritidshem/fritidspedagoger som vill vara en del i det team som driver och utvecklar fritidshemmet på Skogstorpsskolan. Du ansvarar för att planera, genomföra, utvärdera och utveckla fritidshemmets verksamhet utifrån styrdokument. Vi vill höra om dina idéer och ta del av dina erfarenheter.
Under skoldagen stödjer du arbetet i klasser, ämnen och i arbetslaget utifrån din profession.
Du brinner för att främja elevernas trygghet och rörelse på raster genom pedagogiskt ledda rastaktiviteter. Som personal på Skogstorpsskolan arbetar du med hela människan, vilket innebär att du måste ha ett intresse av individen. Det är med ditt relationella ledarskap våra elever har förutsättningar att växa i kunnande och som individer.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem/ fritidspedagog med behörighet att undervisa i fritidshem. Du är drivande av fritidshemspedagogik och gillar när det händer saker. Du har en god insikt i skolans styrdokument och tillämpar dessa i det dagliga arbetet. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga med elever, kollegor och vårdnadshavare, samt en förmåga att skapa ett tryggt och utmanande fritidshem för eleverna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FLL 80/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975), https://www.kumla.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/skogstorpsskolan.html Arbetsplats
Förvaltning för livslångt lärande, Kumla kommun Kontakt
Biträdande rektor
Ludde Lundblad ludde.lundblad@kumla.se 019-58 89 35 Jobbnummer
9569186