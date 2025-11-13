Lärare i Fritidshem till Skee skola
2025-11-13
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Skee skola är en låg- och mellanstadieskola med drygt 165 elever och ca 25 personal. Skolan är belägen i utkanten av centralorten Strömstad i ett naturskönt område med närheten till skogen. Vår elevsyn är central där alla barn är allas barn och den ömsesidiga respekten skapar trygghet som är grunden för lärande. Hos oss får du kompetenta kollegor och det är korta beslutsvägar. Lockas du av att utmana och stötta eleverna så att de når goda studieresultat? Tycker du om att inspirera, leda och motivera elever?
Publiceringsdatum2025-11-13Arbetsuppgifter
På Skee skola söker vi nu en engagerad lärare i fritidshem. Ditt huvuduppdrag är att vara ansvarig för den övergripande planeringen och undervisningen för Skee skolas fritidshem. Du kommer även ha uppdrag under förmiddagen utifrån verksamhetens behov och din kompetens. Det kan t.ex. vara rastverksamhet, rastvärdsskap, undervisning i mindre grupper, stöttning i klass eller hålla i praktisk estetiska lektioner beroende på kompetens.
I din roll som lärare i fritidshem ingår det ansvar för att planera, genomföra och följa upp undervisningen, utifrån den pedagogiska planeringen som du tar fram med stöd av läroplanen. Du arbetar för att motivera och inspirera dina elever till lärande och stöttar dem i deras sociala och kunskapsmässiga utveckling. Du kommer också vara pedagogisk ledare och ansvarig för den övergripande planeringen för Skee fritidshem.
Du kommer arbeta i ett starkt team där samarbete för barnen bästa alltid är i fokus.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem med legitimation eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Som person är du lugn och stabil och har förmågan att skapa en trygg miljö för alla elever. Vi ser även att du är nyfiken och vill utvecklas i ditt arbete.
Din kreativitet smittar av sig på andra och skapar ett engagemang och motiverar till lärande. Du bidrar med idéer och nya tankesätt för att driva verksamheten framåt.
För oss i Strömstads kommun är Värdskap viktigt, därför söker vi dig som har god förmåga att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och till dina kollegor.
Du kan kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
Krav på registerutdrag ur belastningsregistret.
Tillträde av tjänst: 260107
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts endast om erforderliga beslut fattas. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 212000-1405), https://stromstad.se/flyttahit Arbetsplats
Strömstads kommun, Skee skola Kontakt
rektor
Ulrika Bogren ulrika.bogren@stromstad.se +4652619443 Jobbnummer
