Lärare i fritidshem till Skeda/Slaka skola
2026-03-06
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en verksamhet där diskussioner om fritidshemmets utveckling står i centrum och där resultaten talar för sig själva? Hos oss på Skeda/Slaka skola får du kombinera din pedagogiska expertis med ett drivet team som värnar om både trygghet och kvalitet. Vi söker dig som vill växa tillsammans med oss i en stabil och inspirerande miljö.
Utgångspunkten för dig som lärare i fritidshem är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Som lärare erbjuds du en god balans mellan självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor. Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete är en självklar del av vardagen, både i undervisningen och i fritidsverksamheten.
Som lärare i fritidshem ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även fritidshemmets och skolans verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper. Är du ny i rollen som lärare kommer du få en tydlig introduktion och en mentor under din första tid.
Vid en heltidstjänst kommer du under förmiddagarna att ha uppdrag som utformas utifrån din kompetens i kombination med verksamhetens behov.
Din arbetsplats
Välkommen till Skeda/Slaka skola, en F-6 skola med fritidshem belägen i en naturnära miljö strax utanför Linköping. Verksamheten bedrivs på två skolor, Skeda skola och Slaka skola. Eleverna rör sig mellan skolorna under skoldagen, vilket ger dem tillgång till varierande lärmiljöer.
Hos oss möts du av en stabil och erfaren personalgrupp med hög kompetens. Vi är stolta över att vara en arbetsplats där vi trivs och utvecklas tillsammans - något som märks på att våra medarbetare väljer att stanna kvar hos oss länge. Det har skapat en stark grundtrygghet i gruppen som vi värnar om.
Vi är ett drivet team som ser kollegiala diskussioner om utveckling av fritidshemmet som en självklarhet. Vårt engagemang ger resultat; vi har en verksamhet som präglas av hög trygghet och goda resultat, där varje medarbetares bidrag är betydelsefullt. Med cirka 300 elever och ett team på 20-25 lärare, präglas vår skola av en småskalig organisation som skapar en unik möjlighet till nära relationer. Du får möjlighet att bygga meningsfulla relationer, både med elever och kollegor, vilket främjar elevernas lärande och utveckling samt skapar en stark känsla av gemenskap i arbetslaget.
Vi har en arbetskultur där vi samarbetar och stöttar varandra. Här hjälps vi åt, varje dag. Det är en naturlig del av vårt arbetssätt och något vi är stolta över. För att trivas hos oss behöver du gilla att vara en del av ett arbetslag där man löser utmaningar tillsammans och bidrar till en positiv gemenskap.
Välkommen till en arbetsplats där gemenskap, engagemang och samarbete står i centrum.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet i fritidshem. I andra hand söker vi dig med examensbevis eller slutförd utbildning till lärare i fritidshem. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i fritidshem. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i fler ämnen, utifrån verksamhetens behov.
Det är ett krav att du har erfarenhet som lärare i läroplansstyrt fritidshem, via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har jobbat som lärare i fritidshem under minst ett läsår.
I din roll som lärare i fritidshem har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i fritidshem är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 75-100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16541
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg eller examensbevis. Är du under utbildning till lärare, bifoga nationellt resultatintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
