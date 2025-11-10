Lärare i fritidshem till Skarphagsskolan
Har du ett stort engagemang i elevernas lärande under skoltid och fritidshemstid? Har du erfarenhet av att arbeta med struktur på fritidshemmet? Då kan du vara vår nya kollega!
Vilka är vi?
Skarphagsskolan är en kommunal grundskola och anpassad grundskola med undervisning i årskurserna F-6. Vi har även ett fritidshem med tre avdelningar.
Den anpassade grundskolan har 25 elever uppdelade på fyra klasser. Skolan har ljusa lokaler och är belägen i ett lugnt och trivsamt område i sydvästra delen av Norrköping.
Med ledorden kärlek, ordning och framgång jobbar vi för att ge alla våra elever en utbildning av hög kvalitet och en bra start i livet. Nu söker vi en engagerad lärare i fritidshem som precis som vi brinner för barns lärande! Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem planerar, leder och utvärderar du det pedagogiska arbetet i fritidshemmets verksamhet tillsammans med dina kollegor.
Du skapar en trygg, stimulerande och meningsfull miljö där elevernas utveckling och lärande står i centrum. Genom att ta tillvara på elevernas intressen bidrar du till att utveckla deras sociala, kreativa och kommunikativa förmågor.
Under skoltid ingår du i ett nära och dagligt samarbete med klasslärare, förskollärare och elevresurser. Tillsammans planerar ni för en helhet i elevernas skoldag där undervisning, omsorg och fritidsverksamhet kompletterar varandra.
Under fritidshemstiden planerar du samt genomför olika aktiviteter med eleverna utifrån deras behov.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har erfarenhet av pedagogiskt arbete och kan anpassa förhållningssätt, metoder och tekniker utifrån elevens behov.
Vidare ser vi att du är en pålitlig person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och jobbar utifrån överenskomna arbetssätt. Du är väl insatt i skolans styrdokument.
Som person är du en trygg och lyhörd ledare med förmågan att bygga tillitsfulla relationer och ge positivt stöd i syfte att utveckla våra elever. Du kan även vara tydlig och sätta gränser när detta behövs.
I samarbetet med kollegor bidrar du med en positiv inställning där du delar med dig av kunskap och information för att främja teamet. Du bidrar med perspektivet "hela barnet, hela dagen" i det kollegiala arbetet, där du utgår från elevens perspektiv.
Då vi jobbar med barn ser vi att du trivs i en miljö där tempot varierar under arbetsdagen och att du kan behålla lugnet och en positiv inställning även i stressiga situationer. Du ser möjligheter framför hinder.
Du är flexibel och kan anpassa dig utifrån rådande situation, grupp samt utifrån elevernas olika behov och tillgångar.
För att lyckas i rollen ser vi att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Omgående eller enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 23 november
Kontakt: Rektor Anna Kinell, anna.kinell@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
