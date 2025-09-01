Lärare i fritidshem till Sjumilaskolan åk 1-6
2025-09-01
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och Kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Sjumilaskolan är en F-6-skola i norra Biskopsgården med cirka 400 härliga elever och 60 kompetenta och engagerade medarbetare. På skolan finns två biträdande rektorer som tillsammans ansvarar för skolans pedagogiska och löpande arbete. Skolan ingår i skolområde 20 tillsammans med Nya Skolan med en gemensam rektor för skolområdet.
På Sjumilaskolan arbetar vi aktivt för ständig ökad måluppfyllelse, för ett språkutvecklande och inkluderande arbetssätt och utvecklar digitala lärverktyg i undervisningen. Vi har de senaste åren haft en positiv trend på resultat på alla stadier och söker dig som vill vara med i skolans förbättringsarbete och göra skillnad för våra elever.
Nu söker vi en lärare i fritidshem som vill vara med och utveckla vår fritidshemsverksamhet. Du kommer att arbeta på någon av våra fritidshemsavdelningar och under skoldagen arbetar du i klass tillsammans med klasslärare. Som lärare i fritidshem kommer du att ha planeringsansvar där du förväntas planera, genomföra, följa upp och utvärdera fritidshemsverksamheten enligt gällande styrdokument och verksamhets mål.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad och behörig lärare i fritidshem. Har du tidigare erfarenhet av arbete i liknande verksamhet samt planeringsansvar är detta meriterande.
Vi söker dig som har god pedagogisk förmåga och har lätt för att inspirera, motivera och skapa engagemang hos våra elever. Då stort fokus ligger på att tillsammans med kollegor och skolledning planera och arbeta för att utveckla en verksamhet av hög kvalitet söker vi dig som har god samarbetsförmåga. Vi ser även att du är ansvarsfull och har förmåga att arbeta självständigt.
För att du som är nyexaminerad skall få bästa tänkbara start i yrket kommer du att ingå i Grundskoleförvaltningens Lärarakademis introduktion för nyexaminerade lärare. Introduktionen ger dig som nyexaminerad ett nätverk med andra nyexaminerade och riktade aktiviteter under ditt första år som lärare.
Välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till måndag 22/9 (eftermiddag) samt tisdag 23/9 (förmiddag).
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
