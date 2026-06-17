Lärare i Fritidshem till Rödsleskolan
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen / Förskollärarjobb / Oskarshamn Visa alla förskollärarjobb i Oskarshamn
2026-06-17
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Välkommen till öarnas och sjöarnas plats!
Här i Oskarshamn kan du uppleva lugnet i värmen och tryggheten och finna din energi i närheten och gemenskapen. Vi är stolta över att vara landets fjärde örikaste kommun, med över 6 000 öar i vår skärgård och i våra 500 sjöar. Oavsett om du söker avkoppling eller äventyr, så har Oskarshamn något att erbjuda. Med havet som fond och barrdoft runt hörnet är det lätt att förälska sig och slå sig till ro.
I Oskarshamn kan du växa och utvecklas. Med stora arbetsgivare inom industri och teknik, drivna entreprenörer och småföretagare, erbjuder Oskarshamn ett välmående näringsliv och spännande möjligheter. Närheten mellan landsbygd, stad, hav och skog ger alla förutsättningar att leva tryggt och bekvämt, med tid över att följa passioner och drömmar.
Välkommen att kasta ankar i Oskarshamns kommun.
Rödsleskolan ligger belägen intill natursköna Döderhultsdalen. Skolan har ca 730 elever fördelade på F-3, 4-6 och 7-9 samt ca 100 personal. Alla pedagoger tillhör ett arbetslag med tillhörande samordnare.
På Rödsleskolan finns engagerad personal med ett positivt och inkluderande förhållningssätt som arbetar för att ge eleverna en bra skoldag. Vi arbetar målinriktat och med stor respekt för varandras likheter och olikheter. Rödsleskolan är en Övningsskola som tillsammans med Linnéuniversitetet utbildar nya lärare. Det innebär att vi har flera studenter i vår verksamhet.
Nu söker vi en legitimerad och engagerad lärare i fritidshem som vill bli en del av vår verksamhet på Rödsleskolan.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag hos oss är att lägga grunden till ett Gott Liv för de elever du möter och undervisar. Stor vikt läggs på relationer och specialpedagogiskt förhållningssätt.
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Det är meriterande om du har behörighet att undervisa i musik.
I tjänsten ingår arbete på ett av våra fritidshem, där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för undervisningen. Under skoltid arbetar du tillsammans med lärare i skolan samt genomför olika undervisningsuppdrag utifrån behov. Det finns schemalag planering, enskild och tillsammans med kollegor.
Som lärare i fritidshem eller fritidspedagog hos oss:
• Är du ansvarig för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella och kommunala styrdokument.
• Ansvarar du för att undervisningen kompletterar förskoleklassen och grundskolan samt att samverkan sker med dessa skolformer.
• Verkar du för en helhetssyn på undervisningen där lärande, utveckling och omsorg ingår.
• Följer du kontinuerligt upp elevernas och elevgruppens utveckling och utgår från resultaten för att utveckla verksamheten.
• Erbjuder du eleverna en meningsfull fritid genom att ta din utgångspunkt i elevernas behov, intressen, erfarenheter men också genom att kontinuerligt utmana eleverna vidare och inspirera till nya upptäkter.
• Ansvarar du för att undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse, skapande med estetiska uttrycksformer samt utforskande och praktiska arbetssätt
• Verkar du för ett förtroendefullt, öppet och respektfullt samarbete med hemmen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem eller fritidspedagog. Meriterande om du har behörighet att undervisa i musik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i rekryteringsprocessen, vi söker dig som:
• är trygg och stabil och har självinsikt.
• är mål och resultatorienterad, arbetar mot mål och fokuserar på ständiga förbättringar, arbetar systematiskt med uppföljning och analys av resultatet och har detta som utgångspunkt i utvecklingsarbetet.
• har god samarbetsförmåga - lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
• skapar goda kontakter och underhåller relationer.
• har god förståelse för hur människor tar till sig an kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar.
• är tydlig, kommunicerar på ett tydligt sätt, håller i och följer upp.
• är stresstålig, självgående och flexibel.
• värdesätter kollegialt lärande och tar ansvar, strukturerar och organiserar det dagliga arbetet så att styrdokumenten efterföljs.
• kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
• är en van IT-användare med erfarenhet av att använda olika digitala verktyg.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-09-07 .
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka via söklänken och inte via e-post eller pappersformat.
För att kunna bli aktuell för en anställning behöver du kunna visa upp följande utdrag ur belastningsregistret: För arbete inom skola eller förskola. Detta hittar du under https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Du som söker och är intresserad av tjänsten ansök redan nu om utdraget
Skola eller förskola, e-tjänst | Polismyndigheten
Begär utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola kostnadsfritt hos polisen.
Vi har rökfri arbetstid.
Vi erbjuder ett flexibelt friskvårdsavtal.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna tjänst.
Läs gärna mer på https://oskarshamn.com/
Kika gärna på vår fina film om vår stad: https://youtu.be/_T9Cy0C-H_o Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oskarshamns Kommun
(org.nr 212000-0761)
572 28 OSKARSHAMN Arbetsplats
Oskarshamns kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Maria Karlsson 010-356 0000 Jobbnummer
9967198