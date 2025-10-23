Lärare i fritidshem till Ringsbergskolan
2025-10-23
Välkommen till Ringsbergskolan! Vi är en F9 skola med ca 245 elever i centrala Växjö. Skolans pedagogiska plattform är estetiska lärprocesser, något som uppmärksammats både lokalt och nationellt. Under åren har flera nationella och europeiska priser tilldelats skolan. Verksamheten och undervisningen på Ringsbergskolan är dynamisk och framåtsträvande. Ämnesövergripande undervisning går som en röd tråd från F-9. Vi har flera gånger utsetts till skolbibliotek i världsklass. Vi arbetar strukturerat med elevhälsoarbete och har de senaste åren särskilt fokuserat på elevers närvaro i skolan, genom bland annat anställning av elevkoordinatorer. Det innebär att klassföreståndare i årskurs 4-9 har reell avlastning i den del av uppdraget som innefattar mentorskap för elever. Vi arbetar med flerlärarskap i åk 1-3.
Välkommen till Ringsbergskolan! Vi är en F9 skola med ca 245 elever i centrala Växjö. Skolans pedagogiska plattform är estetiska lärprocesser, något som uppmärksammats både lokalt och nationellt. Under åren har flera nationella och europeiska priser tilldelats skolan. Verksamheten och undervisningen på Ringsbergskolan är dynamisk och framåtsträvande. Ämnesövergripande undervisning går som en röd tråd från F-9. Vi har flera gånger utsetts till skolbibliotek i världsklass. Vi arbetar strukturerat med elevhälsoarbete och har de senaste åren särskilt fokuserat på elevers närvaro i skolan, genom bland annat anställning av elevkoordinatorer. Det innebär att klassföreståndare i årskurs 4-9 har reell avlastning i den del av uppdraget som innefattar mentorskap för elever. Vi arbetar med flerlärarskap i åk 1-3.
Delaktighet, engagemang och eget ansvar är ledord i skolans arbete. Lärarna har sedan skolans start år 2000 semesteranställning, dvs arbetar 40h i veckan och ansöker om semester vid ledighet. Lärarna är väl förtrogna med skolans styrdokument och kan därför arbeta både ämnesövergripande och ämnesspecifikt. En framgångsfaktor för oss är vår helhetssyn på barnens skoldag, vilket innebär att flera lärare arbetar del av tjänst på fritidshemmet. Hos oss är arbetslaget viktigt och arbetslagen är mycket självständiga i design av undervisning utifrån estetiska lärprocesser på Ringsbergskolan. All personal på skolan arbetar också tillsammans, till exempel med skolans läsårsmål eller med läsårstema i F-9 perspektiv.
Vi söker nu en lärare i fritidshem. Din arbetsuppgift är främst som lärare på skolans fritidshem med planering, genomförande och uppföljning av undervisning som kärnuppdrag. Tillsammans med övrig personal utvecklar du fritidshem och skola. Under skoltid är du resurs i någon av skolans klasser utifrån behov. Din tillhörighet är i arbetslaget f-3. Du deltar också i områdesövergripande nätverk för lärare i fritidshem för att utbyta erfarenheter med kollegor på andra skolor vid några tillfällen/termin.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en lärarexamen med inriktning fritidshem. Vi tror att du är tydlig, engagerad, handlingskraftig, flexibel, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga med elever, föräldrar och kollegor. Du kan arbeta i team, men också ansvara för att fatta självständiga beslut.
Vidare är du intresserad av estetiska lärprocesser och din egen professionella utveckling. Du har förmåga att möta elever i behov av särskilt stöd. Meriterande är också om du har behörighet att undervisa i skolan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
