Lärare i fritidshem till Rickarums skola
Rickarums Skolförening / Förskollärarjobb / Kristianstad Visa alla förskollärarjobb i Kristianstad
2026-07-03
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Lärare i fritidshem till Rickarums skola.
Om jobbet
Drömmer du om en arbetsplats mitt i naturen där en ideell skolförening tillsammans med engagerad personal arbetar för varje barns utveckling och trygghet? Rickarums skola och förskola ligger i ett litet samhälle där många föräldrar och bybor brinner för verksamheten och bidrar till gemenskapen och den kreativa lärmiljön.
Naturen är vårt främsta pedagogiska rum. Det ger barn och personal möjlighet att använda omgivningen med skog, sjö och ängar, för ett kreativt lärande och en hälsosam arbetsmiljö.
Med ca 50 barn i förskolan och ca 50 elever i skolan känner alla varandra och vi kan arbeta åldersintegrerat och flexibelt på ett sätt som främjar varje barns utveckling. Medarbetarna i verksamhetens olika delar arbetar tillsammans för att skapa ett lärande som bygger på omsorg, kompetens och hjärta. Tillsammans består personalen av 24 personer. Vi lägger stor vikt vid en arbetsmiljö där personal, elever och barn känner glädje i att komma till förskolan och skolan på morgonen.
Låter Rickarum avlägset? Nejdå – skolan ligger 2,5 mil från Kristianstad och Hässleholm och på mindre än en timma är du i Malmö eller Lund. Ett smultronställe i en levande landsbygd med en halvtimme till det mesta.
Vi söker nu en lärare i fritidshemmet, i tjänsten ingår det undervisning i idrott och/eller musik.
Välkommen till oss!
Arbetsuppgifter: Lärare i fritidshem ansvarar för att planera, genomföra och utveckla utbildningen på fritidshemmet enligt skollag och läroplan. Tillsammans med kollegor skapar du meningsfull fritid för eleverna med både planerade och spontana aktiviteter. Du uppmuntrar och stimulerar elevernas kreativitet och tillit till sin egen förmåga. I uppdraget ingår undervisning i idrott och/eller musik i de yngre årskurserna.
Vi söker dig som: har legitimation som lärare i fritidshem. Vi ser gärna att du har behörighet med inriktning idrott. Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och det systematiska kvalitetsarbetet. Du har förmåga att skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du kan planera och organisera arbetet självständigt och tillsammans med andra. Du kan anpassa dig till förändringar och hitta lösningar för att nå uppsatta mål. Du är lyhörd för andras perspektiv och delar med dig av dina kunskaper och erfarenhet. Du uppskattar den mindre verksamhetens möjligheter och vill utveckla en verksamhet som har visionen att naturen ska vara den främsta lärmiljön.
Vi erbjuder en lärartjänst:
• med stor möjlighet att forma och vidareutveckla en mindre verksamhet med korta beslutsvägar.
• med chans att arbeta aktivt med utomhuspedagogik och dess möjligheter.
• i nära samarbete med kollegor, föräldrar och lokala aktörer.
• i en verksamhet driven av stort ideellt engagemang och gemenskap i bygden.
• på en arbetsplats i en levande landsbygd nära naturen.
Kvalifikationer
Krav
• Legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshemmet och i idrott och/eller musik. Väl förtrogen med skolans läroplan och dokumentation.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete som lärare
• Erfarenhet och intresse för utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande
• Utbildad specialpedagog
• B-körkort
• Erfarenhet av att jobba i friskola och/eller erfarenhet av ideell verksamhet
Ansökan och frågor
Vänta inte med din ansökan, rekrytering sker fortlöpande så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka komplett ansökan med personligt brev, CV och löneanspråk till rekrytering@rickarumsskola.se
Märk ansökan: Lärare i fritidshemmet
Övrigt
• Provanställning 6 månader.
• För att tjänsten ska gälla "tillsvidareanställning" måste lärarlegitimation uppvisas. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg.
• Aktuellt utdrag från polisens belastningsregister anpassat för verksamhet i förskola/skola måste uppvisas innan anställning kan ske.
Om anställningen
Kommun: Kristianstad
Omfattning 100%
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Månadslön
Tillträde: Vid terminsstart ht-26 eller enligt överenskommelse
Var ligger arbetsplatsen
Arbetsgivaren
Rickarums Skolförening
RICKARUMS BYVÄG 108
29892 TOLLARP www.rickarumsskola.se
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Ansök senast: 2026-07-24
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Vi rekryterar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag då tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ansök via mejl
Mejla din ansökan eller eventuella frågor till Rekrytering@rickarumsskola.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: rekrytering@rickarumsskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i fritidshem". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rickarums Skolförening
Rickarums Byväg 108 (visa karta
)
298 92 TOLLARP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rickarums Skolförening Jobbnummer
9990734