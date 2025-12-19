Lärare i fritidshem till Råsslaskolan
2025-12-19
Är du en driven och kreativ lärare med elever i fokus? Då är du vår nya kollega!
Vilka är vi?
Råsslaskolan är en välfungerande 4-9 skola som ligger naturskönt i Kolmården, strax utanför Norrköping med goda tåg- och bussförbindelser. Här på skolan samarbetar ca 510 elever och ca 40 lärare tillsammans med övrig skolpersonal för att tillsammans skapa en trygg tillvaro som lockar till lärande.
Vi är organiserade i årskurslag och uppdelade i två skolenheter, 4-6 och 7-9. Dessa enheter samverkar mycket tätt som skola vad gäller prioriterade mål, utbildningsinsatser, stödstrukturer, pedagogiska forum, ämnesträffar och utbyte mellan arbetslagen.
Fritidshemmet är en liten 10-12 årsverksamhet, med ca 25-35 elever, och finns i stora och väl anpassade lokaler med en stor skolgård samt närhet till grönområden och skog. Skolan leds av rektor tillsammans med biträdande rektor.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår att tillsammans med kollegor planera, genomföra och utvärdera utbildningen för elever i fritidshemmet.
Under skoltid kan rastvärdskap och rastaktiviteter ingå som en del i arbetet samt att arbeta elevstödjande på grupp- eller individnivå.
Efter skoltid arbetar du med undervisning på fritidshemmet. Beroende på inriktning kan viss undervisning inom ämnet komma att bli aktuell.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem med inriktning musik eller idrott. Vi ser att du har goda ämneskunskaper och gärna tidigare erfarenhet av arbete i fritidshem.
Som person är du kreativ och har ett stort engagemang för skolans hela verksamhet.
Du är ansvarstagande och driven och har en tydlig förankring i läroplanen för fritidshem och ett genuint intresse för arbetet på fritidshemmet och dess utveckling.
Du är trygg i ditt ledarskap och du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever och vuxna.
Du är lyhörd för elevernas olika behov och förutsättningar samt anpassar din undervisning utifrån det. Du är lugn, stresstålig och kan även sätta gränser när detta behövs.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 18 januari
Kontakt: Biträdande rektor Johanna Karlsson, 011-15 36 31, johanna.karlsson2@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
