Lärare i fritidshem till Ör skola
2025-12-12
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Välkommen till utbildningsförvaltningen!
Hos oss har du möjlighet att göra skillnad för våra barn och elever. Vi ansvarar för cirka
18 000 barn och elever och jobbar varje dag för att de ska utvecklas och nå en ökad måluppfyllelse. Vi vill att barn kommer in i vår verksamhet som nyfikna kreativa ettåringar och lämnar oss som engagerade, kunniga och självständiga 19-20-åringar.
Ör skola är en f-3 skola med ca 30 elever. Skolan bedriver verksamhet i b-form. Skolan är naturskönt belägen i vackra Ör. Ör skola jobbar för alla barns välmående och därmed deras möjlighet lära sig, vårt arbete är elevnära och med en helhetstanke.
Ör skola är en liten enhet där vi jobbar nära varandra med elevens bästa i fokus. Du jobbar i arbetslag tillsammans med övriga lärare i f-klass, grundskola och fritidshem, vi lägger stor vikt vid det kollegiala samarbetet där fokus alltid ligger på att skapa bästa möjliga lärsituation för eleverna. Genom samarbete kan alla pedagoger bidra med sin spetskompetens och det gör att vi kan bemöta olika elevers behov av kunskapsinlärning. Det är därför viktigt att du trivs med samarbete med både kollegor, elever, föräldrar och skolans ledning.
Som arbetstagare hos oss är du viktig! Oavsett vilken roll du har i vår förvaltning kommer du, tillsammans med oss, arbeta för att bidra till en positiv utveckling för våra barn och elever.
Till Ör söker vi en engagerad lärare till fritidshemmet.
Som lärare i fritidshemmet förväntas du ta ett aktivt ansvar för verksamheten och vara med och utveckla skolans och fritidshemmets verksamhet tillsammans med övrig personal. Arbetsuppgifterna innebär att tillsammans med lärarna och personal på fritidshemmet planera och undervisa eleverna i och utanför klassrummet utifrån läroplanen.
Som lärare i fritidshemmet håller du tillsammans med övrig fritidspersonal i den röda tråden för fritidshemmet, du planerar, genomför och utvärderar verksamheten utifrån styrdokumenten samt ansvarar för rastaktiviteter på skolan.
Vi söker dig som vill jobba på en liten enhet där vi verkar nära varandra med inställningen att alla elever är allas elever och där vi hjälps åt för att hitta lösningar.
Tjänstens omfattning är 40 %Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare i fritidshem eller fritidspedagog.
Du som söker har:
• ett genuint intresse för barns lärande och en passion för ditt yrke.
• förmåga att se och möta varje elev utifrån elevens förutsättningar.
• en positiv inställning och kan bidra till utveckling av verksamheten.
• ett professionellt förhållningssätt.
• ett flexibelt arbetssätt och kan samarbeta i arbetslag och inom enheten.
• en varm och öppen personlighet samt förmåga att sätta gränser.
• ett intresse av att arbeta med digitala verktyg.
Även du som studerar till lärare i fritidshem, som har erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem eller har en annan pedagogisk utbildning kan bli aktuell för anställning. För tillsvidareanställning krävs dock lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshemmet.
Du har förmåga att skapa ett gott arbetsklimat med engagemang, nyfikenhet och trygghet i gruppen och du ser och möter elevers olika behov utifrån deras olika förutsättningar. Du stimulerar alla elever till att utvecklas och informerar elever och vårdnadshavare på ett bra sätt. Du har även en positiv inställning, ett flexibelt arbetssätt, god samarbetsförmåga och bidrar till utveckling av verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
