Lärare i fritidshem till Önstansjö skola
Hallsbergs kommun / Pedagogjobb / Hallsberg Visa alla pedagogjobb i Hallsberg
2026-03-20
, Kumla
, Lekeberg
, Örebro
, Degerfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hallsbergs kommun i Hallsberg
, Örebro
eller i hela Sverige
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare.
Om Östansjö skola
Östansjö skola är en liten skola med ca 110 elever belägen mitt i samhället Östansjö ca 8 km utanför Hallsberg. Det är en skola där alla elever är inkluderade, blir sedda och där det finns bra förutsättningar att skapa goda relationer. Pedagogerna samverkar tätt inom och mellan arbetslagen vilket ger en flexibilitet i skolans vardag. Vi räknar alla elever som allas!
Vår ambition är att alla elever hos oss ska känna glädje över att vistas och verka i vår verksamhet, de ska känna sig delaktiga, trygga och inspirerade. Vi tar tillvara elevernas intressen och låter deras naturliga sökande efter kunskap leda oss på nya upptäcktsfärder i enlighet med de nationella riktlinjerna som formuleras i våra styrande läroplaner. Vi arbetar efter goda pedagogiska strukturer, en kultur som alla ansvarar för och ett gott ledarskap i vår verksamhet. Skolan och fritidshemmet arbetar utifrån "Bråka smartare", ett värdegrundsmaterial i samarbete och konflikthantering.Östansjö skola och fritidshem har följande gemensamma mål under läsåret 2026/2027:
• Att utveckla alla elevers skriv- och läsförmåga.
• Att lärarna utvecklar sin förmåga till att ge återkoppling för att utveckla elevernas motivation och självkänsla samt förmåga att ta ansvar för sitt lärande.
Vi arbetar utifrån ledorden Meningsfullhet, Engagemang, Relationer- Vi vill ha MER av dig!
Vi erbjuder dig
• trivsamma arbetsplatser med positiva och glada kollegor och barn
• mindre skolor med stora möjligheter
• personlig bärbar dator eller iPad
• goda utvecklingsmöjligheterPubliceringsdatum2026-03-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker två medarbetare till fritidshemmet. I arbetet som lärare i fritidshem ingår du i ett stabilt och engagerat arbetslag som ständigt strävar efter utveckling inom fritidsverksamheten. Våra förutsättningar utgår från ett nära samarbete med skolans personal, elevhälsa och ledningsgrupp.
I dessa tjänster är det viktigt att vara engagerad och lyhörd inför elevernas behov. Tillsammans med övrig personal arbetar du för att skapa en utvecklande, trygg, meningsfull och positiv miljö under elevens hela dag. Arbetet syftar till att få eleverna att nå så långt som möjligt, och utifrån sina egna förutsättningar, utvecklas i enlighet med utbildningen mål. I tjänsterna ingår det också att ha tät kontakt och nära samarbete med övrig fritidspersonal, elever och elevernas vårdnadshavare. Under skoldagen är du en närvarande, aktiv och stöttande pedagog i klassrummet eller i annan form av undervisning samt under raster. Du bidrar aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete samt tar ansvar för att planera, leda och utveckla fritidshemmets undervisning.
Samordnade roll
I en av dessa tjänster kommer det också ingå ett utökat ansvar för planering och samordning av fritidsverksamheten. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp. Du kommer också att vara fritidshemmets representant i det kommungemensamma fritidsnätverket där ni tillsammans med biträdande rektorer i kommunen gemensamt planerar, genomför och utvärderar nätverksträffar för kommunens samtliga personal i fritidshemmet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i fritidshemmet. Vi vill att du är flexibel, kommunikativ och vill ta dig an ett uppdrag med fokus på verksamhetens mål. Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik. Du har en förmåga och driv att aktivt delta i verksamhetens förändringsarbete i relation till vår kvalitetsplan. Vi arbetar utifrån den kompetenta eleven där inflytande och delaktighet är viktigt.
Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Kvalifikationer
• lärarlegitimation med behörighet som lärare i fritidshem
• god digital kompetens med vana att arbeta med digitala pedagogiska verktyg
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
• B körkort
Meriterande:
• erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem
• erfarenhet av dokumentation
• goda IT kunskaper
• kunskaper om lågaffektivt bemötande
• erfarenhet av arbete med elever med olika NPF-variationer
• erfarenhet av ett formativt arbetssätt
• erfarenhet av att leda kollegor och det pedagogiska arbetet inom fritidshemmet
• erfarenhet av schemaläggning, planering och samordning
Är du intresserad av tjänsten och har erfarenhet av liknande arbete, men inte har den utbildning vi efterfrågar? Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper för denna tjänst.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål. Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: augusti 2026
Antal tjänster: 2
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
och ska gälla för arbete inom förskola och skola. Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Vi kommer löpande under ansökningstiden att kalla till intervjuer.
Din ansökan med merithandlingar och löneanspråk vill vi ha senast 2026-04-13.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga. Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons. Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett heltidsjobb.
Kontakt
Biträdande rektor
Jenny Stenmark jenny.stenmark@edu.hallsberg.se 0582-68 53 23 Jobbnummer
9811207