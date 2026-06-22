Lärare i fritidshem till Odensalaskolan
Östersunds Kommun / Förskollärarjobb / Östersund Visa alla förskollärarjobb i Östersund
2026-06-22
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
, Kalix
eller i hela Sverige
Odensalaskolan är Östersunds kommuns största grundskola med över 600 elever från F-9. Skolan är nybyggd och de sista eleverna flyttade in så sent som hösten 2023. Ett viktigt fokus för oss är att tillsammans jobba fram en gemensam skolkultur som präglas av samarbete, engagemang och elevernas bästa i centrum. Vårt mål är att tillsammans med vårdnadshavare och elever skapa en god verksamhet med hög kunskapsnivå och stor social kompetens, som ska ge våra elever de bästa försättningarna för att klara sig bra i livet. Tillsammans kan vi göra skillnad varje dag. Vi har stort fokus på lärande och utveckling för såväl elever och personal.
Ditt nya jobb
Som fritidspedagog ska du stödja barnens utveckling och deras lärande. Du är den personen som kommer att stötta elever i deras skolarbete och finns med hela dagen och får därav en helhetsbild av hur eleven och gruppen fungerar både under skoltid och under fritidsverksamheten.
Din arbetsuppgift är att bedriva undervisning i fritidshemmet. Du kommer att ansvara för planering, genomförandet, dokumentation och uppföljningar. Samarbete med övriga i arbetslaget och hemmet är viktigt för att säkerställa att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Inlärning kan ske på många sätt och alla elever är olika och har olika behov. Behovet av att anpassa verksamheten för att möta alla är ett stort och viktigt uppdrag.
Tjänsten innebär också att du ska vara tillgänglig även under raster då du ska stötta elever i behov av stöd eller ha rastaktiviteter.
Start enligt överenskommelse.
Vanliga arbetsuppgifter
Planera, genomföra och utvärdera pedagogiska aktiviteter i fritidshemmet.
Stödja elevernas sociala utveckling, samspel och självständighet.
Arbeta aktivt med värdegrund, trygghet och relationsskapande.
Samverka med lärare och övrig personal kring elevens hela skoldag.
Delta som klassrumsstöd.
Hålla i rastverksamhet.
Ha löpande dialog med vårdnadshavare och bidra till goda relationer.
Din kompetensPubliceringsdatum2026-06-22Kvalifikationer
Legitimerad fritidspedagog/grundlärare i fritidshem.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har god datorvara.
Meriterande:
Du har god kunskap om fritidshemmets styrdokument och kan omsätta dessa i det dagliga arbetet.
Du har jobbat med digitala system riktade till skolan, till exempel: Google Workspace, Unikum, Skola24, IST.
Tidigare yrkeserfarenhet.
Vi söker dig!
Du har empatisk förmåga att kunna förstå elevernas behov och möta dem där de befinner sig samt för att kunna lyssna, uppmuntra, stimulera och utmana dem att utvecklas vidare.
Du flexibel och kreativ samt självgående. Vidare att du är trygg i ditt pedagogiska ledarskap och har en god förmåga att skapa relationer med både elever och med kollegor.
Så går rekryteringen till
I den här rekryteringen kommer vi att be dig om ett utdrag från belastningsregistret.
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Barn- och utbildningsförvaltningen
Förändra världen på riktigt! Att jobba med Östersunds alla barn och ungdomar är att vara med och bygga samhället och förändra vår värld, både globalt och lokalt. Det är viktigt. På riktigt. Här arbetar vi med förskola, grundskola och den anpassade grundskolan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Lillsjövägen 10 (visa karta
)
831 62 ÖSTERSUND Arbetsplats
Östersunds kommun Kontakt
Rektor
Camilla Eriksson camilla.eriksson@ostersund.se Jobbnummer
9971917