Lärare i fritidshem till Norrbyskolan
Örebro kommun / Pedagogjobb / Örebro Visa alla pedagogjobb i Örebro
2026-04-08
Är du en driven och engagerad lärare i fritidshem som vill göra skillnad på en skola i norra Örebro? Då vill vi gärna välkomna dig till vårt team på Norrbyskolans fritidshem!Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Som lärare i fritidshem blir du en del av ett team som arbetar för att driva fritidshemmets utveckling framåt. I tjänsten leder och organiserar du verksamheten för att ge eleverna möjlighet att ta del av varierade och meningsfulla fritidsaktiviteter. Du samarbetar nära kollegor för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever, med målet att ge de bästa möjliga förutsättningarna för både pedagoger och elever.
Exempel på arbetsuppgifter:
planera och organisera fritidsaktiviteter på fritidshem och stödja barnen i deras utveckling
arbete inom fritidshemmet och övriga delar av skolan vid behov
tillsammans med personalen i arbetslaget arbeta för barns inflytande
utmana och stimulera utveckling för enskilda elever och grupper
skapa god miljö för lärande genom delaktighet och eget ansvar
Om arbetsplatsen
Norrbyskolan är en F-6-skola som är vackert belägen intill Venaskogen i den norra delen av centrala Örebro. Här går elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan går ca 670 elever och personalgruppen består av ca 90 medarbetare.
Norrbyskolan bedrivs som intraprenad, vilket innebär en form av större frihet och ansvar vad gäller ekonomi, budget och personalfrågor. Skolans prioriterade utvecklingsområden är språkutvecklande arbetssätt med läsning i fokus, förebyggande och främjande trygghetsarbete samt en satsning på att bli en certifierad Generation Pep-skola. Läs gärna mer om Norrbyskolan på vår hemsida: https://skolor.orebro.se/norrbyskolan.html
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som lärare i fritidshem hos oss behöver du vara en trygg och stabil person som kan anpassa ditt förhållningssätt efter situationen, gruppen och enskilda elevers behov. Du har lätt för att hantera förändringar och ser möjligheter när omständigheter skiftar. Det är viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och att du kan anpassa ditt sätt att förmedla budskap utifrån att alla elever har olika förutsättningar.
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och som bidrar till en lugn, trygg och positiv miljö på skolan. Du är nytänkande och delar gärna med dig av idéer och nya angreppssätt. Vidare har du god förmåga att skapa och underhålla relationer, samt kan leda, motivera och engagera elever så att de känner delaktighet och trygghet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
erfarenhet av att arbeta inom fritidshem
kunskap och erfarenhet att arbeta med barn med NPFTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning, semestertjänst
Sysselsättningsgrad: 100 %
Tillträde: 10 augusti
Antal tjänster: 4
Övrig information
Lärarlegitimation med angiven behörighet ska bifogas i ansökan, alternativt behörighetsgivande examensbevis som berättigar till legitimation.
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 21 april. Vi tillämpar löpande urval och intervjuer. Du kan därför komma att bli kontaktad innan sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-04-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gn 645/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
701 35 ÖREBRO
Fackförbund
Sveriges Lärare orebro@sverigeslarare.se 019 - 21 51 20
