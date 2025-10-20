Lärare i fritidshem till Montessorifriskolan Galaxen
Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska Fören / Pedagogjobb / Gislaved Visa alla pedagogjobb i Gislaved
2025-10-20
, Gnosjö
, Tranemo
, Värnamo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska Fören i Gislaved
Är du redo att ansluta dig till vår engagerade och inspirerande Montessoriskola? Vi söker en engagerad lärare i fritidshem som kan tänka sig att ta ett övergripande ansvar för fritidshemmet samt utveckla och förfina vår verksamhet.
Montessoriskolan Galaxen ska vara en skola där barnen får utvecklas till egna individer. Med denna vision som vägledning driver vi en fristående och icke vinstdrivande förskola och F-9 skola samt ett fritidshem med värdegrund ur montessoripedagogiken. Vi erbjuder en skolmiljö med trygghet och studiero med nära samarbete i och mellan de olika årskurserna. Med stort engagemang och pedagogisk kompetens ger vi barnen en utvecklande skolgång och trygg start i livet. Vår skola är lagom stor för att ha en nära kontakt med barn, personal och föräldrar. All personal känner ett gemensamt ansvar för eleverna under hela skoldagen och alla är delaktiga i det samlade resultatet för elevernas lärande och fostran.
Ditt uppdrag som lärare i fritidshem:
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.
Under viss tid på förmiddagar ingår även att stödja och stötta elever som har behov av stödpedagogiska insatser eller som resurs i klassrumsmiljö.
Att vara en del av den anda som vi vill bedriva vår undervisning i där eleven står i centrum och stor vikt läggs vid goda relationer, trygghet och studiero.
Att bedriva fostran och lärande utifrån Läroplan för grundskolan samt vår montessoripedagogiska profil.
Vem är du?
Du är en person som känner stort engagemang för så väl kunskapsinnehåll som elevernas lust att aktivera sig och utforska sin omvärld. En självständig person som också gärna ingår i sammanhang och interagerar med kollegor och arbetslag.
Vi söker dig som har behörighet och/eller erfarenhet från undervisning i fritidshem. Att du känner dig nyfiken på och intresserad av att jobba med montessoripedagogik.
Tjänsten kan variera mellan 75-100%
Om montessoriskolan Galaxen
Skolan som grundades 1994 drivs som en ekonomisk förening och ägs av medlemmarna, vilka främst består av vårdnadshavare och medarbetare på skolan. Föreningens styrelse är skolans huvudman. Skolan har i dagsläget plats för 120 elever från F-9 samt 24 barn på förskolan. Utöver detta bedriver vi fritidsverksamhet. Vi har 25 kunniga medarbetare på skolan.
Skolan inspireras av montessoripedagogiken vilken utgår ifrån att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att prova på nya saker. Montessoripedagogikens grundtankar för barns utveckling är trygghet, delaktighet och uppmuntran till självständighet. Helhetsperspektivet är av stor betydelse vid inlärningen. Struktur och rutiner är viktiga ledord hos oss, man hjälper varandra och visar hänsyn. De sociala kontakterna blir många eftersom barnen jobbar åldersblandat.Publiceringsdatum2025-10-20Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde vårterminen 2026 eller tidigare. Vi tillämpar kollektivavtal. För den som erbjuds tjänsten krävs enligt lagen om registerkontroll utdrag från polisens belastningsregister.
Välkommen med din ansökan senast den 9 nov. till jenny.petren@gislavedmontessori.se
Intervjuer kan komma att ske löpande.
För frågor om tjänsten vänligen kontakta rektor Jenny Petrén på telefonnummer 079- 00 64 706. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
E-post: jenny.petren@gislavedmontessori.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Montessorifriskolan i Gislaved Ekonomiska Fören
332 24 GISLAVED Arbetsplats
Montessorifriskolan i Gislaved Ek Fören Jobbnummer
9565848