Lärare i fritidshem till Mellegården fritids, deltid
Strömstads kommun, Mellegården / Pedagogjobb / Strömstad Visa alla pedagogjobb i Strömstad
2026-01-09
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömstads kommun, Mellegården i Strömstad
Strömstads kommun är en liten och nära organisation där alla är viktiga och arbetar tillsammans för att leverera bästa möjliga service.
Mellegården skola är en mindre skola med 96 elever och ett fritidshem med 38 inskrivna elever. Skolan ligger cirka 16 km öster om Strömstad centrum i natursköna Näsinge, omgiven av ängar och gårdar. Totalt arbetar omkring 15 medarbetare på skolan.Publiceringsdatum2026-01-09Arbetsuppgifter
Nu söker vi ytterligare personal till vårt fritidshem. Tjänsten är en deltidstjänst och tidsbegränsad fram till skolavslutningen i första hand. Omfattningen är 35 %, fördelat över tre veckodagar: tisdag, onsdag och torsdag. Arbetstiden är kl. 12.30-cirka 17.30.
I din roll ska du tillsammans med befintlig personal verka för att våra elever trivs och får en trygg, kreativ och lärande tid på fritidshemmet. Våra elever står alltid i fokus och tillsammans ansvarar ni för att planera och genomföra verksamheten på bästa sätt utifrån den pedagogiska planering som ni gemensamt tar fram med stöd av läroplanen. Skolan använder Vklass som digital lärplattform för kommunikation och dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad lärare i fritidshem. Du som har annan pedagogisk utbildning eller relevant erfarenhet av arbete med barn är också välkommen att söka.
Som person är du relationsskapande, lugn och stabil samt har förmåga att skapa en trygg miljö för eleverna runt dig. Du har ett positivt förhållningssätt och lätt för samarbete. Eftersom vi är en mindre skola behöver vi kunna hjälpa till och hoppa in där det behövs, vilket gör att flexibilitet är något vi värderar högt.
Du behöver kunna kommunicera väl på svenska, både i tal och skrift, samt ha körkort.
För oss är rätt person viktig och vi fäster därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298671/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads kommun
(org.nr 212000-1405), https://www.stromstad.se/inflyttarwebb/levhar.4.73389c931808e92041cbfe7.html Arbetsplats
Strömstads kommun, Mellegården Kontakt
Tf. rektor
Sissel Bjelkenborg sissel.bjelkenborg@stromstad.se Jobbnummer
9675005