Lärare i fritidshem till Mariebergsskolan
2025-10-01
Vill du arbeta på en skola i Örebros sydvästra del med närhet till naturområden och fantastisk skolgård? Då vill vi att du blir en del av vårt team på Mariebergsskolan!Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
I rollen som legitimerad lärare i fritidshem får du möjligheten att använda dina kreativa förmågor samt driva utvecklingen på fritidshemmet framåt. Vi arbetar med att stärka ledarskapet bland våra pedagoger och för att skapa en tillgänglig miljö för våra elever. Du kommer tillsammans med lärare i fritidshem delta i ett FoU-program, där fokus är att öka kvalitet på fritidshemmet och hur fritidshemmet bidrar till ökad måluppfyllelse. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra pedagoger - men självklart även för våra elever!
Du har avsatt planeringstid samt leder och organiserar arbetet för att ge eleverna möjlighet till olika fritidsaktiviteter. Hos oss blir du en del av engagerad arbetsgrupp där vi bedriver utomhuspedagogik under skoltid. Dessutom kommer du att få delta i årskursteam F där du samverkar med lärare under skoltid i relation till din profession. Nu har du möjligheten att bli en del av vårt engagerade team och därmed vara med och utveckla vår skola!
Exempel på arbetsuppgifter:
• tillsammans med övrig personal planera, genomföra och utveckla fritidsverksamheten utefter de styrdokument som finns
• delta och se möjligheter att utveckla det pedagogiska arbetet i skolans verksamhet
• tillsammans med personalen i arbetslaget arbeta för elevernas inflytande
• utmana och stimulera utveckling för enskilda elever och grupper
• skapa en god miljö för lärande genom delaktighet och ansvar
Om arbetsplatsen
Mariebergsskolan är en grundskola med elever i årskurs F-6 och tre fritidshem - Solen, Vinden och Vattnet. Hos oss har vi cirka 300 elever. Våra lokaler erbjuder en god och flexibel arbetsmiljö. I närheten har vi fina skogsområden som utnyttjas flitigt i vardagen.
Inom vårt utvecklingsarbete prioriterar vi trygghet. För oss är det viktigt att alla elever ska erbjudas likvärdigt lärande och rörelse på fritidshemmet.
Läs mer om Mariebergsskolan och våran verksamhet på: Mariebergsskolan - orebro.se
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan.
Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
För att trivas i rollen som lärare i fritidshem hos oss är du trygg, stabil och kan förhålla dig på ett sätt som är anpassat till situationen, gruppen samt enskilda elevers behov och förutsättningar. Det är viktigt att du har en god förståelse för hur elever tar till sig kunskap och att alla har olika förutsättningar. Vi ser även att du kan samarbeta bra med andra och bidra till lugn och trygg miljö på skolan. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du kommer ofta med egna idéer, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver dina egna processer framåt. Vidare behärskar du det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med elever, vårdnadshavare och övrig personal, samt skriftligen kan dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation krävs även god datorvana.
• lärarlegitimation med behörighet att undervisa i fritidshem, alternativt behörighetsgivande examen som berättigar till lärarlegitimation
Meriterande:
• erfarenhet av arbete i fritidsverksamhet
• erfarenhet av utomhuspedagogik
• erfarenhet av undervisning i annat ämne
• erfarenhet av Vägledande samspel (ICDP)Tjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 3 november eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 15 oktober. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
