Lärare i fritidshem till Mariaskolan

Mariaskolan är en f-6 skola med ca 130 elever samt en fritidsavdelning, belägen i ett villaområde nära centrum. På Mariaskolan pågår projektet Gällivare modellen som innebär att det i varje klass arbetar en undervisningsansvarig lärare samt en klassmentor.Dina arbetsuppgifter
Som lärare i fritidshem på Mariaskolan samverkar du rörande planering och aktiviteter med övriga vid skolan. Ditt arbete innefattar planering och undervisning vid fritidshemmets avdelning, med huvudsakligt fokus på avdelningarna för Förskoleklass till och med årskurs 6. Du samarbetar med klassmentorer och elevassistenter i det dagliga arbetet vid fritidshemmet. I arbetet ingår även att samverka med övrig skolpersonal utifrån ditt uppdrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har legitimation för att arbeta i fritidshem och har ett närvarande och lyhört förhållningssätt gentemot elevers olika behov, är en tydlig ledare samt har god samarbetsförmåga. Du är självständig, ansvarstagande och har lätt för att ta egna initiativ. Vi utvecklar vårt arbete genom pedagogiska samtal och kollegialt lärande och ser det som en styrka att kunna hjälpa varandra för att våga vara nyfikna inför nya sätt att arbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Vid anställning har vi ett krav på utdrag från polisens belastningsregister.
Gällivare kommun erbjuder dig
Ta del av friskvården: styrketräning och gruppträning, Dundret
Gratis bad 12ggr per månad
En friskvårdstimme per/vecka
Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats
Ferieanställning
Utvecklingsmöjligheter: Få stöd av erfarna mentorer och tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling. Möjlighet till utbildning i kombination med arbete.
Nära naturen: Kombinera din karriär med fantastiska friluftslivsmöjligheter i vackra Gällivare.
Innovativa arbetssätt: Vi satsar på modern pedagogik, samarbete och hållbar utveckling.
Vill du veta mer hur det är att jobba, leva och bo i Gällivare kommun? Då kan du läsa mer här: www.gallivare.se/lararjobbAnställningstyp/arbetstider
Månadslön, vi tillämpar individuell lönesättning - ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: 2026-08-12 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28.
Upplysningar
Biträdande rektor, Helen Mickelsson, tel 0970-818303
Rekryterare Ann-Louise Johansson, tel 076 137 80 78
Fackliga företrädare
Sveriges Lärare, gallivare@sverigeslarare.se
Ersättning

Individuell lönesättning
