Lärare i fritidshem till Linderöds skola
2025-10-08
Linderöds skola är en F-3 skola som ligger precis vid Linderödsåsen och med närhet till stora och vackra naturområden. Vill du utvecklas och bidra med nyfikenhet, mod och professionalism så är du varmt välkommen att söka till oss!
Din roll hos oss
Du ansvarar för undervisningen i fritidshemmet samt arbete/undervisning i skolan. Arbetet i skolan planeras tillsammans med rektor och undervisande klasslärare där vi utgår från verksamhetens behov och dina behörigheter i lärarlegitimationen. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att enligt läroplanens mål skapa kvalitetssäkrad undervisning i fritidshemmet och i skolan som är intresseväckande och entusiasmerande.
Du arbetar även utifrån de demokratiska värdena och väger in vad eleverna vill ha i fritidsverksamheten. För att verksamheten ska följa en röd tråd vad gäller planering och olika elevers behov sker samarbete med grundskollärare och förskollärare. Tillsammans med dina kollegor ansvarar och leder du även uteverksamhet och rastverksamhet.
Dina relationer till eleverna karakteriseras av ömsesidig respekt, samarbete, förtroendefullt förhållningssätt samt positiva förväntningar. Du vågar ställa krav på eleverna och är tydlig kring de förväntningar som ställs.?Dokumentation av verksamheten i fritidshemmet ingår också.?Vidare är du aktiv i det kollegiala lärandet och på ett systematiskt sätt reflekterar du över arbetet enskilt och tillsammans med andra, kopplat till målen i verksamheten och influenser från omvärlden.
Vem söker vi?
Du som söker har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i fritidshem och det är meriterande om du har lärarlegitimation för årskurs 1-3 i ämnena bild, musik och idrott i grundskolan. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom pedagogisk verksamhet eller som lärare i fritidshem.Du är väl förtrogen med och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har förmåga att verka för demokratiska värderingar och utgår från att alla barn/elever är lika värda. Vidare hanterar du ledarskapet i fritidshemmet/klassrummet samt arbetar med målstyrning, planering och dokumentation.Du har förmåga att entusiasmera, skapa intresse och möta barn på den nivå de befinner sig . Förmåga att välja pedagogiska verktyg utifrån individens behov krävs i arbetet. Du ska kunna integrera digital teknik i den dagliga verksamheten och som redskap i det egna arbetet.Din goda kommunikationsförmåga, lyhördhet och samarbetsförmåga krävs för att skapa förtroendefulla relationer med kontakter inom som utanför skolan. Det är en fördel om du har kunskap och intresse kring olika kulturer. Vi ser gärna att du har god förmåga att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår är meriterande.Du har möjlighet att arbeta de tider som arbetet kräver, att både öppna och stänga fritidshemmet.För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När?du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Linderöds skola leds av en rektor som samarbetar tätt med två andra rektorer på Tollarps skola och tillsammans arbetar vi nu med att stärka samarbetet mellan våra tre stadier på Tollarps och Linderöds skolor för att skapa kontinuitet, kvalitet och igenkänning oavsett ålder.På Linderöds skola har vi ett fritidshem för våra elever i åk F-6, Åsens fritids. Det innebär att barnen kan välja när de börjar åk 4 i Tollarp att fortsätta att gå på fritids i Linderöd om de så önskar.Hos oss är vi eniga om att vi går till jobbet för att tillsammans skapa förutsättningar för att varje barn ska lyckas. Det kollegiala lärandet ser vi som en grundläggande faktor till att vi hela tiden utveckla oss själva och vår verksamhet och dessa samtal möjliggörs genom att vi varje fredagsförmiddag har en längre planeringstid där vi träffas tillsammans och i våra mindre arbetslag. Både i det egna arbetslaget på Åsens fritids och tillsammans med arbetslagen i Tollarp varannan fredag.Just nu söker vi en person där tjänsten i första skedet är ett vikariat på minst ett år, som eventuellt kan bli tillsvidare. Vi kommer att kalla till intervju löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdatumet. Ring gärna om du har frågor och vill veta mer om vår verksamhet.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (https://www.kristianstad.se/jobbochforetagande/jobbochpraktik/kommunensomarbetsgivare.670.html)
Bra att veta
