Lärare i fritidshem till Kvarnbergsskolan
2026-03-26
Publiceringsdatum2026-03-26Beskrivninghttps://karlstad.
se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/grundskolor/kvarnbergsskolanär en F-6 skola. Skolan är ny- och ombyggd och var inflyttningsklar inför läsåret 20/21. Det är en expansiv skola och idag går cirka 330 elever på skolan. Skolan har fyra fritidsavdelningar, tre avdelningar F-2 och en äldreavdelning åk 4-6. Skolan har fina lärmiljöer med bl.a. rörelserum, musikrum, bild/teknikrum och slöjdsalar.
Skolans värdegrund vilar på fyra ledord: tillsammans, trygghet, kunskap och glädje. Värdegrunden skapas av alla som är en del av skolan och strävar efter att tillämpa vår värdegrund i såväl samtal med elever, personal och vårdnadshavare, som i praktisk handling. Kvarnbergsskolan är känd för sin goa vi-känsla och där ledordet tillsammans är starkt förankrat i verksamheten. Vi söker nu en ny lärare i fritidshem till vårt härliga, kompetenta och engagerande fritids på Kvarnbergsskolan. Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en lärare i fritidshem som ska ansvara för rastverksamheten på Kvarnbergsskolan.
Som lärare i fritidshem med särskilt ansvar för rastverksamheten på Kvarnbergsskolan har du en central roll i att skapa en trygg, inkluderande och aktiv miljö för eleverna under skoldagen. Ditt uppdrag är att leda och utveckla rastverksamheten i linje med skolans mål att bli en certifierad PEP-skola, där rörelse, hälsa och välmående står i fokus.
Du kommer att:
- Planera, organisera och leda meningsfulla, roliga och variationsrika rastaktiviteter som uppmuntrar till rörelse, delaktighet och gemenskap.
- Skapa strukturer för rastverksamheten som bidrar till att alla elever känner sig trygga och välkomna, och som förebygger konflikter.
- Samverka med skolans personal för att integrera fysisk aktivitet i hela skoldagen och bidra till ett hälsofrämjande arbete på skolan.
- Ansvara för att utvärdera och utveckla rastverksamheten utifrån elevernas behov och intressen, samt i enlighet med PEP-skola-konceptet.
- Vara drivande i skolans arbete med att nå PEP-skola-certifiering, inklusive dokumentation och uppföljning av insatser kopplade till fysisk aktivitet och hälsa.
- Inspirera och engagera elever till att ta ansvar för och själva bidra till ett positivt rastklimat, exempelvis genom att stötta rastvärdar eller elevledda aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad lärare med inriktning mot fritidshemmet. Det skulle även kunna vara aktuellt med fritidspedagogexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du är väl insatt i skolans styrdokument och läroplan och har gärna erfarenhet av arbete i fritidshem eller rastverksamhet. Det är meriterande om du har lett organiserade aktiviteter som stimulerar fysisk rörelse, social samvaro och en trygg gemenskap.
Du har god kunskap om barns utveckling och behov och vet hur man skapar en inkluderande miljö som främjar rörelse, hälsa och välmående. Kännedom om PEP-skola eller andra hälsofrämjande program ses som en fördel.
Som person är du trygg i din ledarroll och kan skapa struktur, delaktighet och engagemang bland både elever och kollegor. Du är en skicklig organisatör som planerar, genomför och följer upp aktiviteter på ett systematiskt sätt. Du har lätt för att samarbeta och bygger positiva relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Dessutom är du initiativrik och lösningsfokuserad och ser möjligheter att vidareutveckla rastverksamheten i linje med skolans värdegrund och mål.
Du ska kunna planera och genomföra aktiviteter på fritidshemmet som är både lärorika och roliga, och du anpassar dem för att passa barnens intressen och behov. Du skapar en trygg och strukturerad miljö där barnen vet vad som förväntas av dem, och du använder en positiv och uppmuntrande kommunikation för att leda gruppen. Vi förväntar oss att du du samarbetar med andra pedagoger på fritidshemmet för att utveckla och förbättra undervisningen, delar idéer och diskuterar hur ni gemensamt kan skapa en stimulerande miljö för barnen.
Vi söker dig som är initiativrik, strukturerad och har ett stort engagemang för barns hälsa och rörelseglädje. Du har god förmåga att skapa relationer och en positiv kultur på skolan där alla elever ges möjlighet att utvecklas både socialt och fysiskt.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Arbetsplats
Barn- och ungdomsförvaltningen, Grundskola, Kvarnbergsskolan Kontakt
Marit Norlund, rektor 054-5403723 Jobbnummer
9821851