Lärare i fritidshem till Klaraskolan
Västerås kommun / Förskollärarjobb / Västerås Visa alla förskollärarjobb i Västerås
2026-07-20
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Var med från början när vi startar upp en ny resursskola för elever i årskurs 2–3. Tillsammans med kollegor och elevhälsoteam arbetar vi för att skapa anpassade lärmiljöer där varje elev får möjlighet att lyckas. Vi satsar på kompetens- och teamutveckling inom specialpedagogik, flexibilitet och tillgängliga lärmiljöer. I centrum står hela tiden relationer, trygghet och framtidstro.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Du arbetar som lärare i fritidshem för elever i årskurs 2–3 som behöver mer stöd och fler anpassningar än vad elevernas nuvarande skola kan ge.
Eleverna har mycket stora behov av stöd i sin skolvardag och behöver en trygg, tydlig och anpassad lärmiljö med hög grad av struktur, förutsägbarhet och vuxenstöd. Eleverna kan ha svårigheter inom kommunikation, socialt samspel och känsloreglering, vilket ställer krav på ett flexibelt och relationsskapande arbetssätt.
Du kartlägger lärande, identifierar utvecklingsområden och utformar en undervisning som är tillgänglig, strukturerad och motiverande. Beroende på våra elevers behov kan undervisningen ske individuellt eller i mindre grupper.
Din kompetens
Genom ett genuint engagemang för elever och deras individuella förutsättningar möter du alla elever med lyhördhet, struktur och tydliga förväntningar.
Du ser möjligheter i förändringar och har förmåga att skapa trygghet även när dagen inte blir som planerat. Arbetet kräver uthållighet och ett långsiktigt perspektiv och du behåller lugn och professionalism även i utmanande situationer.
Du är legitimerad lärare i fritidshem, gärna med behörighet i ytterligare ett ämne, och det är ett plus om du tidigare arbetat i resursskola eller med elever i behov av extra stöd. Det är en fördel om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och har kunskap om alternativa kommunikationssätt eller kognitiva hjälpmedel för kommunikation.
Hos oss är samarbetet en framgångsfaktor. Tillsammans arbetar vi för att skapa en stödjande och inspirerande arbetsmiljö där vi krokar arm och hjälps åt där det behövs. Du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat och ser det som en självklarhet att arbeta gemensamt för skolans bästa.
Vi erbjuder
Här får du vara med och forma något nytt. Klaraskolan blir Västerås stads första resursskola och öppnar den 2 november 2026. Vid start har skolan fem platser för att sedan utöka antalet kommande läsår.
Din erfarenhet och kompetens kommer att göra en betydande skillnad och du blir en viktig del i att skapa positiva och meningsfulla skolupplevelser för både elever och vårdnadshavare. Tillsammans arbetar vi mot vår gemensamma vision där alla barn ges möjlighet att nå sin potential. I vår verksamhet arbetar vi relationellt och individanpassat i små elevgrupper. Klaraskolan kommer ha sin verksamhet i Piltorpsskolans lokaler och vi skapar nya och tillgängliga lärmiljöer för bästa möjliga förutsättningar.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Observera att på grund av semesterperioder under denna annonseringsperiod kan svar på frågor kopplade till tjänsten dröja. Vi strävar dock efter att besvara inkomna frågor så snabbt som möjligt. Har du frågor om stadens rekryteringsprocess går det bra att kontakta våra kollegor på Rekrytering- och Arbetsgivarvarumärkesenheten via växeln: 021-39 00 00.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Kommun
(org.nr 212000-2080)
721 87 VÄSTERÅS Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Ansvarig rekryterare
Linnea Pärlstrand linnea.parlstrand@vasteras.se 021-39 08 01 Jobbnummer
10006521