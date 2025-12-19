Lärare i fritidshem till Karslhovsskolan
2025-12-19
Nu söker vi dig som brinner för undervisning i fritidshemmet! Är du kanske vår nya lagledare?
Vilka är vi?
Karlshovsskolan är en tvåparallellig F-6 skola med 48 medarbetare, rektor samt biträdande rektor. Vi arbetar i arbetslag för årskurserna F-1, 2-3, 4-6 samt för fritidshemmet och stödteamet. Gemensamt för skolans alla arbetslag är att personalen har bred och djup kompetens att leda elevernas lärande och utveckling.
Våra klassrum har goda lärmiljöer, smartboard och eleverna har tillgång till datorer. Vi har en varierad undervisning för att nå eleverna på bästa sätt. Våra pedagoger lägger fokus på att skapa goda relationer med eleverna men också för att få dem att nå högre måluppfyllelse. Rasterna är fyllda av aktiviteter på skolgården och alla får vara med.
På Karlshovsskolan har vi ett starkt trygghetsteam som arbetar för tryggheten på skolan samt belyser värdet av att alla får vara den man är. Vi har även ett väl utvecklat Elevhälsoteam som jobbar nära våra elever.
Karlshovsskolan ligger på gångavstånd till Himmelstalundsfältet och dess motionsspår och gröna ytor, och består av en äldre skolbyggnad samt en nyare del där fritidshemmet har gemensam öppning och stängning. Övrig tid spenderas i båda byggnaderna. Vissa av våra elever följer vi även till nattomsorg.
Som lärare i fritidshem arbetar du med våra elever i åk F-6, du ett delat uppdrag mellan skola och fritidshem. Du tillhör arbetslaget på fritidshemmet och har även gemensam planeringstid tillsammans med dina kollegor. Tillsammans med arbetslaget på fritidshemmet ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera fritidshemsverksamheten samt det kompensatoriska uppdraget gentemot skolan.
Du möter eleverna i nära samarbete med kollegor och följer deras lärande och utveckling under hela dagen. Genom ditt pedagogiska ledarskap bidrar du till studieglädje och en trygg lärmiljö. Du tar ett helhetsansvar för verksamheten och eleverna, samt ett tydligt fokus på skolutveckling.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du har erfarenhet av arbete som lärare i fritidshem och arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vidare har du god kunskap om fritidshemmets uppdrag samt läroplan. Du är van vid att bedriva meningsfulla rastaktiviteter och kan skapa en strukturerad lärmiljö.
Du är en tydlig ledare och har lätt för att bygga positiva relationer med elever, kollegor och föräldrar. Skolutveckling ser du som en naturlig del av ditt arbete. Du har en vilja att utveckla dig själv i ditt arbete och är väl insatt i skolans styrdokument.
Som person arbetar du bra med andra människor, är kreativ, initiativtagande och strukturerad. Du är lugn och stabil och har ett flexibelt arbetssätt. Du anpassar dig lätt till ändrade omständigheter och tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter. Du ser vad som behöver göras, planerar och organiserar ditt arbete och tar gärna initiativ. Det är meriterade om du har erfarenhet av lagledaruppdraget och att du även är intresserad av att driva utvecklingsarbete inom fritidshemmet.
Vi vill att du ser möjligheter i förändringar och har ett positivt och tillmötesgående förhållningssätt. Arbetet fordrar även pedagogisk insikt att möta elever i behov av särskilt stöd, en utvecklad kunskap om bemötande som främjar elevers kunskapande och utveckling.
Du har god samarbetsförmåga och kan samverka med olika delar av skolans verksamhet på ett smidigt sätt. Vidare skapar du förtroendefulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som med kollegor. Du delar gärna med dig av din kunskap och dina reflektioner på ett prestigelöst sätt.
Som person har du en förmåga att bibehålla ett lugnt och positivt förhållningssätt, även i stressiga situationer.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 2
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 6 januari
Kontakt: Rektor Ida Withell, 011-15 32 19, ida.withell@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
