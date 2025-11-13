Lärare i fritidshem till Ingelstad skola
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!

Arbetsuppgifter
Välkommen till Ingelstad skola. På skolan arbetar engagerade lärare, pedagoger, koordinatorer och ledning för elevers trivsel, trygghet och kunskapsutveckling. I dagsläget går det ca 260 elever fördelade från förskoleklass till årskurs 6. Skolan erbjuder en stor skolgård med möjligheter till många olika aktiviteter. Vi har stora möjligheter till utomhuspedagogik med närhet till både skog och vatten.
På enheten finns två fritidsavdelningar, Myran (förskoleklass och åk 1) samt Dojan (åk 2-6). Verksamheten kännetecknas av lustfyllt lärande och trygghet. Unikt för Ingelstad skola är att fritidsavdelningen Dojan delvis har egna lokaler, både fritidslokaler och lekhall.
Som lärare i fritidshem på Ingelstad skola kommer du ingå i arbetslag fritidshem om fyra legitimerade lärare i fritidshem. Du kommer att ansvara för att skapa undervisning som ger eleverna möjlighet att utvecklas intellektuellt, socialt, emotionellt, estetiskt och fysiskt. Du planerar, genomför och utvärderar det pedagogiska arbetet, både självständigt och tillsammans med ditt arbetslag.
Varje vecka träffas du och dina kollegor som arbetar inom fritids i en gemensam planering där ni planerar, utvärderar och följer upp undervisningen, samt bollar idéer för att utveckla verksamheten. Utöver den gemensamma planeringen har du egen planering som är beräknad utefter ditt individuella uppdrag.
Du arbetar nära andra lärare och personal för att skapa en helhet i elevernas lärande och utveckling. En annan viktig del i din roll är att kommunicera med vårdnadshavare om elevernas trivsel och framsteg.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en positiv elevsyn och vill att varje elev ska lyckas efter sin förmåga.
• Skapar en miljö där eleverna känner sig trygga och vill vara.
• Förstår vikten av planering och samarbete och trivs med att jobba i team men också självständigt.
• Är kreativ och vill vara med och forma fritidshemmet så att det är en plats för lärande, lek och utveckling.
• Vill bidra ur ett fritidspedagogiskt perspektiv.
• Kommunicerar på ett professionellt och respektfullt sätt i alla möten.
• Är bra på att bygga goda och hållbara relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Har goda IT-kunskaper.
• Reflekterar kontinuerligt över din egen utveckling och söker alltid nya sätt att förbättra resultat och undervisning.
För att vara aktuell för tjänsten söker vi dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Varmt välkommen med in ansökan!
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
