Lärare i fritidshem till Hamburgsundskolan
Tanums kommun / Förskollärarjobb / Tanum Visa alla förskollärarjobb i Tanum
2026-06-16
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-06-16Beskrivning
Hamburgsundskolan är en F-9 skola med sammanlagt ca 300 elever varav ca 140 elever
på högstadiet. Hamburgsundskolan innefattar även ett fritidshem med ca 90 inskrivna barn. Skolan är belägen i Hamburgsund, ett kustsamhälle som har direkt tillgång till hav och natur och har en inriktning mot friluftsliv. Skolan är i sista etappen av en stor om- och tillbyggnad där det planeras för en helt ny F-6 skola med inkluderat fritidshem och skall stå klart till höstterminen 2027. Skolan förbereder barn och elever för framtiden, en verksamhet som känns meningsfull här och nu. Hos oss ska alla känna trygghet, gemenskap och glädje. Hamburgsundskolan - här lär och kan alla!Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är inriktad mot fritidshemmet med sedvanliga uppgifter och samverkanstid med skolan. Viss tid av dagen ingår arbete i klass tillsammans med lärare.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har examen och legitimation för att tjänstgöra i fritidshemmet, och är intresserad av att börja arbeta hos oss på Hamburgsundskolan.
Du är samarbetsinriktad, är bra på att skapa goda relationer med kollegor, elever och vårdnadshavare. I ditt arbete är du positiv till utveckling, digitala hjälpmedel och förstår vikten av att skapa ett lärande för livet. Du kommer att få ansvar i arbetslagets planering och arbete. Vi förutsätter att du har en god förståelse för fritidshemmens uppdrag.
Vi erbjuder
Tjänsten är tillsvidare på 80-100 % beroende på kompetens och ämnesbehörighet. Vid avsaknad av behöriga sökande kan det bli aktuellt att anställa en person utan behörighet, tidsbegränsat enligt skollagen. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Upplysningar
Upplysningar om uppdraget och verksamhet lämnas av
Biträdande rektor Marie Enstedt, 0525-184 09.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via länken senast 2026-06-28. Urval påbörjas löpande under ansökningstiden.
Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister samt giltig ID-handling behöver visas upp före anställning.
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
Visar giltig ID-handling
Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.
Tanum Kommun - Att bo i Tanum | nykommun.se
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
Här kan du läsa mer om våra förmåner och möjligheter i Tanums kommun!
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tanums Kommun
(org.nr 212000-1348), http://www.tanum.se
Apoteksvägen 6 (visa karta
)
457 31 HAMBURGSUND Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Hamburgsundskolan Kontakt
Kontakta Tanums kommuns kundcenter 052518000 Jobbnummer
9965384