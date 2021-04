Lärare i fritidshem till Hallerna skolan - Stenungsunds kommun, Grundskola - Grundskolelärarjobb i Stenungsund

Stenungsunds kommun, Grundskola / Grundskolelärarjobb / Stenungsund2021-04-07Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med ca 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord. Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.Stenungsund värnar om barns och ungdomars rättigheter och arbetar för att de ska ha en god uppväxtmiljö. Vi erbjuder mycket goda möjligheter till utbildning och arbete eller annan sysselsättning. I Stenungsunds kommun utbildar vi världsmedborgare som står väl rustade för framtidens alla utmaningar.Hallerna skolan är en nybyggd men etablerad skola som ligger i ett naturskönt område. Vi har en stor skolgård som ger stora möjligheter till lärande utomhus och vi har skogen som granne. Hösten 2021 blir vi en F-6 skolan med 14 klasser och 4 fritidshemsavdelningen. Du kommer du att få vara med i processen med att hitta bra arbetsformer inom fritidsverksamheten såväl som i samverkan skola-fritids. Du får möjligheten att arbeta i en mogen organisations fördelar samtidigt som du kommer att bli en del i att forma en verksamhet för en för oss ny åldersgrupp. Vi erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete under ansvar. Samarbete med kompetenta kollegor, samt en stor arbetsgivares bredd och utvecklingsmöjligheter.2021-04-07Som lärare i fritidshem är din huvudsakliga arbetsuppgift att planer och genomföra verksamhet på fritidshem. Under skoldagen arbetar du med ett ämne eller som resurs i en klass. Tillsammans med kollegor medverkar du till ett kollegialt lärande och att skapa en god lärmiljö för eleverna.Lärarutbildning med behörighet att undervisa i fritidshem.Behörighet att undervisa i praktiskt estetiska ämnen är meriterande.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-21Stenungsunds kommun, Grundskola5676832